Los responsables de Soul detallaron los otros finales que se consideraron para la película

Si ya vieron Soul, sabrán que la nueva película de Pixar es una historia que aborda varios temas complejos como la vida, la muerte y los propósitos de los seres humanos. Pero, mientras esos temas existenciales están al centro de la historia sobre Joe Gardner, parece que durante el desarrollo de la película el equipo creativo enfrentó otros desafíos debido a esa propuesta.

Después de todo, durante una reciente entrevista con Entertainment Tonight, los responsables de Soul contaron que les costó dar con un final adecuado para la película y que, antes de que conformarse con lo que se plasmó en la edición final, contemplaron otros cierres para esta historia.

Por supuesto, como esas versiones alternativas tienen que ver con el final de Soul, tenemos que advertirles que a continuación encontrarán spoilers del final de la película.

Al final de Soul, y luego de ayudar a 22 a emprender su viaje a la Tierra, Joe se prepara para marcharse a The Great Beyond, sin embargo, el músico es detenido por los seres que habitan en The Great Before y recibe una segunda oportunidad para volver a la Tierra y poner en práctica todo lo que había aprendido sobre la vida.

Pero aunque ese final se presenta como un cierre apropiado para la historia de Joe, los responsables de Soul contemplaron otros cierres para la película.

“Íbamos y veníamos con el final hasta la última proyección”, explicó la productora de Soul, Dana Murray. “Durante mucho tiempo, Joe partía a The Great Beyond. Habían muchos debates (sobre el final) pero creo que, cuanto más lo veíamos vivir su vida y solo pensar en su madre, Libba, y todos estos factores diferentes, se sentía como el final correcto, que necesitaba poder volver e ir a disfrutar de su vida de la manera que él quería, porque había aprendido mucho a lo largo de la película”.

“Teníamos versiones del final donde Joe no regresaba a su cuerpo, donde en realidad permanecía muerto”, complementó Kemp Powers, el co-director de la película. “Teníamos versiones del final donde veías a Joe en la Tierra un año después. Hombre, ese final provocó más debate de lo que creo que cualquier otro elemento de la película”.

Por supuesto, si Joe no regresaba a la Tierra, Soul igual necesitaba cerrar la historia de su protagonista y el co-director Pete Docter explicó que para eso se consideró mostrar a The Great Beyond. No obstante, explorar lo que había después de la muerte era una tarea muy complicada.

“En la versión (donde Joe iba The Great Beyond) él estaba como en paz y seguía adelante”, explicó Docter. “Pero había otra versión en la que en realidad iba a The Great Beyond, había una escena allí y luego regresaba. Y nos dimos cuenta de que probablemente estábamos jugando con fuego, aunque era bastante esotérico. No creo que fuera demasiado explícito en términos de ‘¡Así es como se ve la otra vida!’ Era más abstracto. Pero aún así, decidimos. ‘Eh, probablemente peligroso’. Y lo que es más importante, no es el adecuado para la película”.

Docter además explicó que, como a varias personas probablemente les habría gustado ese final, el equipo detrás de la película también tomó partido por las versiones que creían que eran el mejor final para esta historia.

“Definitivamente había divisiones”, comentó Docter al ser consultado sobre las opiniones del equipo sobre el final. “Porque creo que hay gente sintió que era una trampa dejarlo volver. Por otro lado, en cuanto a la historia, no puedes enseñarle a este tipo a disfrutar la vida de la manera correcta y luego robarle eso. Entonces, simplemente no parecía el camino correcto a seguir. Aunque ese era el borrador original”.

Pero ¿qué pasaba con Joe si no volvía a su vida ni iba a The Great Beyond? Powers aseguró que “en la versión en la que Joe no volvía a su cuerpo, básicamente quedaba como mentor en the You Seminar, pero un mentor repetido. Se quedaba y terminaba siendo el mejor mentor de todos los tiempos, e introducía muchas ideas nuevas en el You Seminar. En cierto modo lo revolucionó. Fue muy lindo y muy divertido y cabreó a algunas personas, pero sabes, aprendes al intentarlo. No funcionó, pero fue una exploración divertida”.

Y a ustedes ¿les gustó el final de Soul?