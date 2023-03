Los responsables de The Bad Batch hablaron sobre lo “satisfactorio” de incorporar elementos del canon más grande a su serie de Star Wars

The Bad Batch se está acercando a pasos agigantados al final de su segunda temporada, por lo que aunque la serie ya ha presentado varias sorpresas de la mano de su historia ambientada en pleno auge del Imperio, con la promesa de más episodios por delante, siempre es bueno recordar qué se puede esperar de esta producción animada de Star Wars.

En Mouse pudimos acceder a una entrevista de Brad Rau y Jennifer Corbett, el director y la guionista y co-creadora de The Bad Batch, quienes remarcaron qué es lo que ofrece la historia sobre la Fuerza Clon 99.

Si bien The Bad Batch se suma a la trayectoria animada de Star Wars que incluye a The Clone Wars y Rebels, entre otras producciones, sus responsables afirmaron que la segunda temporada tiene una identidad propia que incluso cambia respecto al primer ciclo.

“El tono, temas y estilo de la segunda temporada son muy divertidos. Realmente vemos a nuestro equipo en una encrucijada que es como un punto de partida, y eso tiene un efecto en cómo escribimos esta temporada y en cómo diseñamos a los personajes. El verlos más abatidos es realmente el estilo al que estábamos apuntando allí: ‘¿Qué van a hacer a continuación?’ Y entonces eso realmente se traspasa a la forma en la que actúa el elenco, la animación, la iluminación, la música, el mix final y todo eso”, señaló Rau.

De hecho, aquella renovada propuesta surgida a partir del nuevo status de la Fuerza Clon 99 tras el final de la primera temporada y sus aparentes muertes en Kamino, también implicó un cambio a la estructura de la serie en favor de una trama más grande y serializada.

“Cuando comenzamos la temporada no solo ha pasado un poco de tiempo, pero The Bad Batch esencialmente sigue haciendo misiones para Cid y tratando de mantenerse fuera del radar del Imperio porque el Imperio no sabe que aún están vivos”, explicó Rau. “Y a The Bad Batch le agrada eso, quieren proteger a Omega, ellos solo quieren hacer su camino en esta galaxia en tiempos muy oscuros. Pero algunas de las decisiones que toman terminan acerándolos al fuego y, para hacer eso, la historia realmente necesitaba convertirse en algo más serializado”.

“Entonces (la segunda temporada) comienza más episódica y se vuelve más serializada”, añadió. “(...Es) la misma historia de principio a fin, afecta a nuestros personajes completamente, pero se convierte en algo más serializado”.

En esa línea Corbett señaló que la segunda temporada es un “grupo ecléctico de episodios” que “llevan al equipo en un viaje y los ponen a prueba”. Todo mientras que Corsshair destaca pese a estar fuera del grupo central porque tiene su propio conflicto. “(Corsshair) está en medio de una crisis, no entiende realmente donde calza y el viaje en que lo llevamos con su conexión con el Comandante Cody, creo que es de mis cosas favoritas”, comentó Corbett.

Si están al día con la segunda temporada de The Bad Batch probablemente estarán al tanto que la serie ha recogido caras conocidas de Star Wars y en particular de The Clone Wars e incluso ha mostrado a la maquinaria del Imperio en acción en el Senado Galáctico y el reemplazo de los clones.

En ese sentido, tras explicar que “The Bad Batch evoca a The Clone Wars” con su estilo de animación con una “sensibilidad live-action”, Rau abordó cómo fue realizar una historia en una época tan importante de Star Wars.

“Esta temporada la acción es más grande. Creo que el corazón es más profundo porque los personajes han crecido, vemos y aprendemos más sobre ellos. No revelaré nada, pero creo que hay algunos episodios ante los que los fanáticos realmente reaccionarán. Y es divertido en este período poder traer diferentes partes del mito de Star Wars a la trama, que es algo que creemos que será realmente satisfactorio cuando lleguemos al final de esta temporada”, concluyó Rau.

The Bad Batch estrenará un nuevo episodio este miércoles en Disney Plus.