Mando y “Baby Yoda” regresan en las primeras fotos de la segunda temporada de The Mandalorian

Todavía faltan varias semanas para el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, pero como los fanáticos ya han esperado bastante para continuar viendo la serie, este martes Lucasfilm y Disney finalmente decidieron revelar las primeras fotos del nuevo ciclo.

A través de EW las primeras fotos de la segunda temporada de The Mandalorian obviamente anticipan el regreso del personaje titular y “Baby Yoda”.

Pero mientras las imágenes no adelantan mucho de la trama, el actor detrás del Mando, Pedro Pascal, complementó estos vistazos anticipando en qué escenario estará Din Djarin al inicio de los nuevos episodios.

“Comenzamos muy directamente después de la primera (temporada) y (el Mando) se adentra en un territorio muy peligroso”, señaló Pascal. “Es un pasajero de la experiencia de formas inesperadas, sin saber lo que vendrá, sin saber cuánto o cuál es la mejor forma de proteger a The Child. No sabemos hasta dónde llegará para hacer eso, y están encontrando nuevas formas de ir más allá“.

Evidentemente The Child y Mando no serán los únicos personajes en la nueva tanda de episodios de The Mandalorian y las primeras fotos del segundo ciclo también muestran a Greef Karga y Cara Dune.

Mientras Greef Karga y Cara Dune son caras conocidas de la segunda temporada, el segundo ciclo de The Mandalorian también incorporará a personajes como Ahsoka Tano a su trama.

En ese sentido, pese a que aún no hay vistazos a esos personajes, el showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau, explicó por qué este ciclo sumará a más integrantes a las aventuras del Mando.

“La nueva temporada se trata de presentar una historia más amplia en el mundo”, señaló Favreau. “Las historias se vuelven menos aisladas, sin embargo, cada episodio tiene su propio sabor y, con suerte, estamos aportando mucho más alcance al programa”.

Todo mientras Dave Filoni añadió: “Todo se vuelve más grande, las apuestas aumentan, pero también la historia personal entre The Child y The Mandalorian se desarrolla de una manera que creo que la gente disfrutará”.

La segunda temporada de The Mandalorian presentará a Moff Gideon como el gran rival del personaje titular y sus aliados, por lo que Giancarlo Esposito promete que su personaje que actualmente tiene en sus manos al Darksaber será una amenaza digna de la trayectoria de Star Wars.

“Me enfrentaré cara a cara con Mando”, anticipó Esposito. “Es una batalla icónica. También quiero desarmarlo mentalmente. ¿Quién sabe? Tal vez haya una oportunidad para que él pelee algunas batallas por mí. Puedes pensar que soy un villano, pero estoy tratando de aprovechar algo de energía y algunos poderes para un camino que podría ser el mejor para todos. Lo verás ser algo diplomático y más manipulador“.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenará el 30 de octubre mediante Disney Plus, un streaming que debutará el 17 de noviembre en Latinoamérica.