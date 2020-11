Manga de The Seven Deadly Sins contará con una secuela en 2021

De la mano de una nueva entrega de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, es que se anunció que el manga The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai), escrito por Nakaba Suzuki, contará con una secuela directa que comenzará en 2021.

Esto sin duda sorprende, ya que Nakaba finalizó el manga en marzo pasado, y su volumen n°41 salió a la venta el 15 de mayo, por lo que sólo algunos meses separarán la publicación de ambas historias.

El manga The Seven Deadly Sins comenzó su publicación en 2012, y ha contado con series, películas y videojuegos.

Actualmente el anime está esperando por su cuarta temporada, la cual se retrasó debido al coronavirus y se encuentra programada para enero del 2021, por lo que coincidirá con el lanzamiento de este nuevo manga.