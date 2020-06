Mark Hamill explicó por qué cree que una escena a eliminada de A New Hope era clave para entender a Luke

Mark Hamill ama Star Wars, sobre eso no hay dudas. Sin embargo, el cariño que el actor tiene por la franquicia que lo impulsó a la fama mundial no significa que el intérprete de Luke Skywalker no tenga reparos con la historia de la franquicia espacial.

No, no estamos hablando nuevamente de las apreciaciones de Hamill sobre la nueva trilogía, sino que esta vez el actor apuntó a una escena eliminada de A New Hope que le habría gustado que formara parte de la película.

En conversación con los Hermanos Russo en su programa Pizza Film School, Hamill contó que le habría gustado que la película original de la saga conservara una de las primeras escenas de Luke en Tatooine.

Particularmente la escena a la que se refiere Hamill mostraba a Luke presenciando la batalla entre el Tantive IV y el Devastador sobre Tatooine. Todo mientras se dirigía a la estación Tosche para conseguir sus famosos convertidores de energía.

En ese contexto, Luke se encuentra con sus amigos Camie, Fixer y Biggs Darklighter, quien recién se había graduado de la Academia Imperial. Pero cuando Luke le cuenta a Biggs que está ansioso por enlistarse en la Academia para huir del planeta de los dos soles, su amigo le confiesa que planea unirse a la Rebelión.

En ese sentido, Hamill cree que la escena era clave para entender quién era Luke en ese minuto.

“Hay un par de cosas que son buenas para el personaje”, comentó Hamill. “Número uno, sus compañeros lo ridiculizan rotundamente. Así que no es particularmente genial ni popular. Koo Stark es la única otra actriz femenina en la película y ella me llama ‘Wormie’. Así que no soy popular”.

“Y luego me encuentro con Biggs Darklighter, interpretado por Garrick Hagon, y digo ‘¡Guau!’”, añadió el actor. “Puedes ver que somos buenos amigos. Está vestido con un uniforme imperial y yo digo: ‘¡Guau! ¡Qué bueno! No puedo esperar a que pueda salir de este basurero de planeta y unirme a ti’. Y me lleva afuera y dice: ‘Luke, tan pronto como tenga la oportunidad, voy a saltar de la nave y unirme a los rebeldes'”.

Puedes ver las escena a la que se refiere Hamill en el siguiente video:

Esta escena originalmente se habría presentado en los primeros minutos de la película de 1977, en paralelo a todo lo que ocurre con Darth Vader y Leia. Pero pese a que ciertamente habría afectado el ritmo de la historia, Hamill cree que aportaba algo importante para la caracterización de Luke.

“La única razón que es interesante para mí es que Luke no tiene persuasión política”, dijo el actor. “Cree que es genial estar en el Imperio. Luke quiere estar en el Imperio si eso lo saca de la granja. Así que es completamente puro en eso, no está motivado políticamente de ninguna manera o forma”.

Ciertamente esta arista de la historia de Luke es interesante y quizás podría haber abierto más narrativas en la continuación de la saga, pero lamentablemente quedó fuera de la entrega original y ahora solo vivirá en los reparos de Hamill y el material extra de las distintas ediciones de A New Hope.