Marvel Studios planea estrenar cuatro misteriosas películas en 2024

Si todo marcha de acuerdo a los planes actuales de Marvel Studios, durante 2024 los fanáticos de ese popular universo cohesionado podrán ver a cuatro nuevas películas en la pantalla grande.

Pese a que aún no hay detalles sobre los títulos de esos proyectos, como parte de los ajustes más recientes al calendario de estrenos de Disney, durante esta semana se establecieron las fechas de estreno para nuevas películas de Marvel Studios.

Concretamente, según recoge Variety, Disney pretende estrenar nuevas películas de Marvel Studios en los cines de Estados Unidos durante el 16 de febrero, el 3 de mayo, el 26 de julio y el 8 de noviembre de 2024.

Por ahora estas cintas solo han sido identificadas como “proyectos de Marvel Studios sin título”, pero considerando a las producciones ya anunciadas que aún no tienen una fecha de estreno no es muy difícil especular que apuestas como Blade, Los Cuatro Fantásticos, Capitán América 4 e incluso Deadpool 3 podrían tomar alguna de esas fechas. No obstante, siempre esta la posibilidad de que la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores fije el debut de un nuevo proyecto.

En ese sentido, por ahora solo queda recordar que en estos minutos el calendario de estreno de Marvel Studios (con fechas de Estados Unidos) luce así:

Los Eternos - 5 de noviembre de 2021

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel Studios) - 17 de diciembre de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo de 2022

Thor: Love and Thunde r - 6 de mayo de 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 de julio de 2022

The Marvels - 11 de noviembre de 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumani a - 17 de febrero de 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 5 de mayo de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 28 de julio de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 6 de octubre de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 10 de noviembre de 2023

Proyecto de Marvel Studios sin título - 16 de febrero de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 3 de mayo de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 26 de julio de 2024

Proyecto de Marvel Studios sin título - 8 de noviembre de 2024

Por supuesto, considerando que la pandemia sigue presente, estas fechas pueden volver a cambiar por lo que lo importante aquí parece ser que Marvel Studios no pretende frenar su flujo de películas y seguirá expandiendo su universo cohesionado con varios estrenos cinematográficos anuales además de sus series para Disney Plus.