Marvel Studios reveló un nuevo tráiler para los próximos episodios de What If...?

Aunque el foco de las producciones live-action ya se situó en el próximo estreno de Hawkeye, el apartado de Marvel Studios en Disney Plus sigue centrado en la emisión de la primera temporada de What If...? En ese sentido, con miras al estreno de un nuevo episodio durante este miércoles, la compañía dio a conocer un nuevo adelanto para el resto de este ciclo de la serie animada.

Este tráiler incluye varias escenas de los episodios anteriores, por lo que si no están al día con What If...? lo mejor será que no lo vean hasta revisar todos los episodios de la serie.

No obstante, aparte de vistazos a lo que pasó en los episodios de Doctor Strange, T’Challa Star-Lord y el reciente capítulo con los zombies, este adelanto también incluye escenas de los próximos episodios anticipando no solo a las entregas enfocadas en Gamora, Killmonger y Black Widow, sino que también muestra lo que aparentemente será una nueva versión del chasquido de Iron Man en Avengers: Endgame, además del regreso de la Capitana Carter y la continuación de la trama con Ego en el mencionado episodio de T’Challa.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para los próximos episodios de What If...? aquí:

What If...? presentará un nuevo episodio este miércoles mediante Disney Plus.