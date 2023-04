Michael Mann negocia para dirigir Heat 2 con Adam Driver de protagonista

Heat, el clásico thriller de asaltos bancarios conocido en Latinoamérica como “Fuego contra Fuego”, tendrá una secuela cinematográfica.

Tras la publicación de la novela Heat 2, co-escrita por el director Michael Mann y Meg Gardiner, ahora se ha anunciado que el proyecto ya está avanzando para llegar a la pantalla grande.

Deadline informó que Mann tiene a la historia en la mira como su próximo proyecto para la pantalla grande, negociando con Warner Bros. para dirigir la película.

Más aún, el actor Adam Driver, quien trabajó en la última película de Mann llamada Ferrari, ya está en conversaciones para interpretar a un joven Neil McCauley, el personaje que interpretó Robert DeNiro en la película de 1995 co-protagonizada por Al Pacino y Val Kilmer.

Teniendo lo anterior en cuenta, consideren que Heat 2 funciona como secuela y precuela de la película. De partida, comienza un día después de los sucesos de Heat, presentando a Chris Shiherlis (Val Kilmer) intentando escapar de Los Angeles mientras el detective Vincent Hanna (Al Pacino) está muy cerca de sus pasos.

Pero las repercusiones de la muerte de McCauley y la persecución de Hanna provocan una serie de situaciones que inevitablemente conectan con sucesos de 1988, en donde el detective persiguió a los criminales en la ciudad de Chicago.

“Las fuentes dicen que Warner Bros está en negociaciones para financiar el desarrollo del proyecto y, por el momento, ningún socio está involucrado. New Regency de Arnon Milchan cofinanció la primera película y los expertos agregan que si el proyecto está en un buen lugar para avanzar, se les dará la oportunidad de cofinanciar la producción. En este momento, Mann es la fuerza que guía el avance de este proyecto y las cosas van en la dirección correcta para encontrar un hogar”, explican en Deadline.

La película por ahora no ha sido anunciada oficialmente y no tiene fecha de inicio para el inicio de sus filmaciones. No hay informes sobre qué actores interpretarán a Vincent Hanna y Chris Shiherlis.