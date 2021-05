Motívense para votar con este video que repasa el panorama electoral al ritmo de un opening de Shingeki No Kyojin

Durante este sábado 15 y domingo 16 de mayo se llevará a cabo una elección que promete quedar en la historia de Chile. Después de todo, en estos comicios los ciudadanos no solo tendrán la oportunidad de elegir alcaldes y concejales para sus respectivas comunas, sino que también podrán votar por gobernadores y seleccionar a las personas que quieren que participen en la redacción de la nueva Constitución.

En ese sentido, aunque estamos en pandemia y los días están cada vez más fríos, es importante que quienes puedan vayan a votar.

Pero, si todavía no se convencen o conocen a alguien que aún no se decide a participar de las elecciones, aquí tenemos un video que podría motivarlos.

No, no se trata de la propaganda de ningún candidato ni menos de contenido como el de la franja, sino que es un video creado por un canal de YouTube llamado “CacoTV” y que repasa el panorama electoral para estas votaciones de la mano de un opening de Shingeki No Kyojin.

Específicamente el video cuenta con el tema “Shinzou wo Sasageyo” interpretado por Linked Horizon, el cuál recordarán como el tercer opening de Shingeki No Kyojin.

Así, bajo el título de “La Batalla por Santiago”, este material se enfoca en las distintas figuras que buscarán los votos de los electores de la capital. Todo poniendo un especial acento en los candidatos a gobernador, además de los políticos que están en carrera por algunos de los municipios más importantes de Santiago.

La música de Shingeki suele entregar emociones especiales por lo que si pueden, saquen sus atuendos de la Legión de Reconocimiento y vayan a votar este fin de semana.