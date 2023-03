Naughty Dog continuará haciendo juegos para PC

The Last of Us: Part I es el último juego de Naughty Dog que ha llegado a PC, y aunque el título no ha tenido el mejor de los recibimientos, desde la desarrolladora tienen pensado continuar con los lanzamientos en PC.

A través de una reciente publicación en el blog de la desarrolladora es que señalaron que “Tengan la seguridad, jugadores de PlayStation y PC, que estamos ansiosos por compartir más, ya sea que prefieran un controlador DualSense o un teclado y un mouse”.

Según agregan, “desarrollar para ambas plataformas nos permite incorporar lecciones que aprendimos de ambos sistemas en el diseño general de nuestros juegos. Compartir nuestras historias y experiencias en PS5 y PC es algo que Naughty Dog ha adoptado y seguirá apoyando en el futuro”.

Cabe recordar que Uncharted: Legacy of Thieves Collection, es otro de los juegos de la desarrolladora disponibles en PC.

Por el momento se desconoce que otros juegos de la desarrolladora llegarán a PC.