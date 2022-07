No esperen que todas las escenas post-créditos sean cruciales para el futuro del MCU ahora que se reveló el plan para la Saga del Multiverso

Si por alguna razón creían que cada escena post-créditos en el MCU de aquí en adelante serviría para preparar el escenario de cara a Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, Kevin Feige ya advirtió que tienen que moderar sus expectativas.

Poco después del panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego 2022, el ejecutivo a cargo del MCU se refirió a los planes para las escenas post-créditos de los siguientes proyectos de esta popular franquicia de superhéroes y remarcó que el modelo que se ha mantenido hasta ahora no cambiará ante la revelación del plan para la Saga del Multiverso.

Concretamente, en una entrevista con el Comicbook, Feige fue consultado sobre las escenas post-créditos y adelantó que las producciones de Marvel Studios seguirán añadiendo esas secuencias como algo en tono de broma o una promesa seria de lo que está por venir.

“La verdad es que todas las escenas (post-créditos) nunca son solo sobre el futuro. Hay escenas en que están comiendo shawarma o el Capitán América dice que tienes que aprender a ser paciente, a veces, ya sabes, esperas algo que no vale la pena. Así que siempre son divertidas para nosotros”, dijo Feige. “No queremos que todo se sienta igual. Así que algunas de las escenas se conectarán (a las próximas películas de los Vengadores) y otras no. Algunas películas y programas se conectarán, algunos no. Creo que es igual de importante que seamos capaces de tener historias introductorias independientes como Ms. Marvel o Moon Knight, además de cosas que se interconectan y se construyen hacia la historia más grande”.

“Mucho de lo que hemos estado haciendo se ha estado construyendo para esta historia más grande, obviamente con The Kang Dynasty y la Saga del Multiverso, y ahora espero que la gente se una al viaje(...)”, añadió el presidente de Marvel Studios.

Es decir, no hay que esperar que todas las escenas post-créditos de aquí en adelante tengan que ver con The Kang Dynasty o Secret Wars porque tampoco todos los proyectos estarán ligados estrechamente a los eventos de esas películas. No obstante, igualmente se darán pistas para aquellos más ansiosos por las siguientes aventuras de los vengadores.