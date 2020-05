No te pierdas el tráiler oficial de historia de The Last of Us Part II

Tal como se había anunciado, durante la jornada de este miércoles PlayStation dio a conocer el tráiler oficial de historia de The last of Us Part II.

Este nuevo adelanto, se centra en Ellie y presenta el oscuro tono que tendrá el juego.

Cabe recordar que hace tan sólo unas semanas, el juego sufrió una enorme filtración, dando a conocer varios detalles de la historia, e incluso llevó a que desde Naughty Dog se refirieran al respecto.

De la mano de este nuevo tráiler, es que llegan palabras del director del juego, Neil Druckmann, quien mencionó que “este proyecto representa no solo años de arduo trabajo y pasión de todos en Naughty Dog, sino la continuación de una aventura que empezó con Ellie, Joel, y cada uno de ustedes casi siete años atrás”.

Según agregó “hubo giros, pero fuimos muy afortunados de tenerlos a ustedes con nosotros en cada paso del camino. Su entusiasmo y apoyo significa mucho para todos en el estudio”, enfatizando que “a medida que nos acercamos al tramo final de que The Last of Us Part II llegue a sus manos, aún hay más que queremos compartir con ustedes”.

The Last of Us Part II llegará el próximo 19 de junio a PS4.