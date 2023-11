Presidente de Blizzard dice que los jugadores “no tienen paciencia”

Mike Ybarra el presidente de Blizzard ha dado a conocer su opinión sobre los jugadores señalando que estos “no tienen paciencia” y que quieren nuevo contenido “cada día, cada hora”.

En conversación con The Verge, es que el presidente de Blizzard se refirió al respecto al momento de referirse al contenido que llegará a los diferentes juegos de la compañía como Diablo 4, que tendrá su primera expansión en 2024, World of Warcraft, que recibirá tres nuevas expansiones y Overwatch 2, que recibirá nuevos héroes en los próximos meses.

“Los jugadores no tienen paciencia”, señaló, agregando que “Quieren cosas nuevas todos los días, cada hora”.

El ejecutivo no describió esto como algo negativo, a la vez que mencionó que proporcionar contenido nuevo de forma constante y mantener la calidad es algo en lo que se debe lograr un equilibrio. “Estamos tratando de reaccionar de esa manera mientras mantenemos alto el listón de calidad de Blizzard”, complemento.

“Queremos ofrecer a los jugadores más contenido en nuestros universos”, explica. “Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que somos responsables y cumplimos con sus expectativas. Creo que todavía estamos afinando muchas de esas cosas a medida que avanzamos”.

En la ocasión, Ybarra también señaló que desde Blizzard no temen aventurarse con nuevas IP, a la vez que menciona que no necesariamente estas deben depender del modelo de servicio en vivo. “No tenemos miedo de crear nuevas IP. No tenemos miedo de poner patas arriba los modelos”.