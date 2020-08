Primer vistazo a Lebron James en la nueva película de Space Jam

Ssin duda el regreso de Space Jam con Lebron James a la cabeza tiene a todos atentos, y ahora finalmente es que fue dado a conocer un primer vistazo al actor en el filme.

El pequeño vistazo al jugador de baloncesto lo muestra utilizando la camiseta y short que tendrá la ‘Tune Squad’, el equipo conformado por los Looney Tunes, y a los cuales se sumará la estrella de Los Angeles Lakers.

El filme que tendrá por nombre Space Jam 2: New Legacy, tiene programado su estreno para julio del 2021.

Cabe mencionar que hace unos días se filtró un audio del rodaje, donde Lebron se despide del equipo de rodaje, mencionando que “Como digo, he crecido con Space Jam. He crecido amando Space Jam. Cuando me puse el uniforme por primera vez, dije: ‘Es que no me lo puedo creer’”