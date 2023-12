Review | MSI Titan GT77: Potencia versus portabilidad

Qué es lo más importante al momento de adquirir un notebook ¿La potencia? ¿La portabilidad? ¿Su diseño?, en la mayoría de las ocasiones se busca algo que combine estos diferentes elementos, sin embargo, hay veces en que sobresalir demasiado en uno de estos aspectos juega en contra del resto, este es el caso del MSI Titan GT77, el cual como su nombre indica es una enorme bestia con capacidades increíbles pero que dado su tamaño y su peso resulta muy difícil de transportar.

Pero iniciemos con sus componentes, punto que hace destacar este computador por sobre la media y lo sitúan entre las máquinas más poderosas disponibles en el mercado. Es así como nos encontramos con un procesador Intel i9 de 13° Generación, 64 GB de memoria RAM (expandible hasta 128), 4TB de almacenamiento y una tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 4090. Lo primero que hay que mencionar acá, es que los diferentes componentes son tope de gama y no tendrás mayores problemas en hacer funcionar los diferentes programas en este computador, que además cuenta con un enorme sistema de refrigeración con el fin de no sobrecalentarse y funcionar de forma correcta incluso frente a las tareas más exigentes.

Si lo tuyo son los juegos hay que mencionar que con estos componentes podrás disfrutar de los diferentes títulos al máximo de calidad sin mayores problemas, ya sea que quieras jugar títulos competitivos como Legue of Legends, Valorant o Warzone o juegos lanzados recientemente como Alan Wake 2 o el ganador del GOTY, Baldur’s Gate 3, no tendrás mayores problemas y es que los diferentes componentes permiten disfrutar de una experiencia de juego de máxima calidad, sin tener que preocuparse por caídas en los cuadros por segundo o que algún juego no vaya a responder de la forma correcta.

Hay que mencionar que como este notebook viene equipado con una tarjeta de la serie 40 de Nvidia, también nos entrega acceso a una serie de tecnologías DLSS 3, la cual permite mejorar el desempeño de los juegos y Nvidia Reflex el cual ayuda a mejorar la respuesta al momento de jugar títulos más enfocados en el lado competitivo.

En la misma línea, este portátil viene acompañado por un panel IPS, mini LED con una resolución 4K y una tasa de refresco de 144Hz. Acá hay que mencionar, que aunque con las capacidades que tiene este notebook no sería problema el contar con un panel de 240Hz -puede correr varios juegos a estos cuadros por segundo sin mayores problemas- 144Hz es una media que se utiliza hoy en día y que no está mal al momento de enfrentarse a juegos ya sean en solitario o enfocados en lo competitivo. Junto con esto, el panel de 17′3 presenta DisplayHDR 1000, el cual permite entregar una amplia gama de colores, así como un ratio de contraste de 1.000.000:1 y brillo de hasta 1.000 nits. Todo esto permite una imagen bastante clara con colores brillantes, pudiendo disfrutar de la mejor forma lo que sea que queramos ver en la pantalla.

Otro aspecto que hay que destacar, es que este portátil aunque está enfocado en los juegos, con luces RGB en la parte posterior y el teclado, también entrega un gran desempeño si es que buscas realizar trabajos de edición de fotografías o videos, y es que sus diferentes componentes lo vuelven una verdadera bestia.

Para mejorar la experiencia de juego, este notebook viene acompañado de un teclado mecánico, algo que no es del todo común en portátiles, pero sin duda se agradece, en esta ocasión nos encontramos con un teclado mecánico Cherry MX, con un perfil ultrabajo, por lo que no ocupa demasiado espacio, y mantiene el perfil bajo que suelen tener los notebook, pero sumando las diferentes prestaciones que entregan los teclados mecánicos, como mejor tiempo de respuesta al momento de teclear.

En cuanto a los conectores, nos encontramos con lo clásico, un puerto Jack para audífonos/micrófono, un lector de tarjetas SD; tres puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos USB-C, un DisplayPort mini, un puerto HDMI 2.1 y un conector de Red, así como el conector de corriente.

Lamentablemente, todas estas características conllevan un pequeño detalle y es que la potencia y características de cada uno de sus componentes hace que este notebook tenga un gran tamaño. Es así como nos encontramos con un notebook que mide 39,7 cm por 33 cm y con una anchura de 2,3 cm, esto hace que no se pueda transportar en cualquier mochila y haya que recurrir a alguna de gran tamaño o especialmente diseñada para este notebook para su transporte. De igual forma su peso, de 3,3kg, no contribuye a su portabilidad, con lo cual es que nos encontramos con un computador que se siente en muchas ocasiones como un PC de escritorio pero en el formato de notebook.

Como si el tamaño de la máquina en si no fuera suficiente, el cargado de igual forma no contribuye a su portabilidad, siendo de gran tamaño y peso, quitando todas las ganas de moverlo de un lugar para otro.

En conclusión...

MSI Titan GT77 es un computador con una enorme potencia que permite disfrutar de los diferentes juegos al máximo de calidad posible. En esta línea el único problema que presenta es la portabilidad, donde su gran tamaño y peso lo vuelven difícil de transportar.