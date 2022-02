Review | The Afterparty, la nueva comedia de misterio que deberías estar viendo

El viernes pasado fue estrenada The Afterparty, una nueva serie de Apple TV+ que no estaba en mi radar. Pero en el marco de ese estreno solo bastó que tuviese conocimiento de que la serie había sido creada por Chris Miller, co-director de 21 Jump Street, The Lego Movie y productor de Spider-Man: Into the Spider-Verse, para darle play inmediatamente a los tres primeros episodios disponibles.

Y en esta nueva aventura televisiva, tras dirigir el piloto de Brooklyn Nine-Nine y el de The Last Man on Earth junto a su compañero Phil Lord, Chris Miller nos adentra desde el primer episodio en las desventuras que enfrenta un grupo de individuos que participaron en una fiesta del aniversario de graduación de la preparatoria. O mejor dicho, en lo que pasó en el after de esa celebración.

En ese contexto, desde el primer minuto queda claro que en el medio de todo hay una tragedia. El compañero más famoso del grupo, una apestosa estrella pop multimillonaria llamada Xavier (Dave Franco), falleció tras caer desde lo más alto de su lujosa mansión. De ese modo, el misterio se instalá en una comeida de misterio estilo “whodounit”, en donde existe un rompecabezas policíaco por develar y todos, absolutamente todos los involucrados son sospechosos.

Pero la gracia de The Afterparty no solo radica en la amplia gama de personajes que se involucran en el caso, incluyendo a la detective interpretada por Tiffany Haddish, ya que también esta comedia evade ser contada desde un único punto de vista.

El primer capítulo nos cuenta la historia de Aniq (Sam Richardson), un diseñador de escape rooms que subió a confrontar a Xavier justo antes de su muerte, lo que lo transforma en el principal sospecho. Desde su lado de la historia conocemos a los principales involucrados y vemos la base de lo que sucedió en la noche. Ahí sale a relucir el manejo narrativo de Miller, quien dirigió todos los episodios.

El segundo episodio, centrado en Brett (Ike Barinholtz), presenta sucesos desde otro punto de vista, recontextualizando sucesos en el camino y dejando en claro que esta historia no será contada de una sola forma. Verán, Brett es un papanatas que cree estar haciendo lo correcto mientras está tras la pista de su exesposa Zoe, quien justamente es la mujer de la que Aniq está enamorado desde el colegio, y su historia se cuenta con secuencias de acción que inclusive incluyen una pelea sacada de una película de acción.

En tanto, el tercer capítulo se enfoca en Yasper (Ben Schwartz), el mejor amigo de Aniq, quien sueña con que Xavier, su compañero de banda musical, lo apadrine para que su frustrada carrera despegue. Y por ende, obviamente su capítulo incluye secuencias musicales que cambian el escenario mientras la propia historia se va recontextualizando en base a lo que ya nos habían dicho.

En el medio de todo hay más personajes llamativos, y el cuarto episodio que se estrenará este viernes promete dar un vuelco estilo thriller de suspenso psicológico, pero quizás lo más interesante de la serie es que ninguna pista parece estar correcta ya que todos los personajes creen estar contando la verdadera historia y, además, estar en lo correcto respecto a sus acciones durante la noche.

Esa neblina de misterio, cargada con el manejo de la comedia de Chris Miller, entrega perspectivas interesantes para lo que sucederá en los cinco episodios restantes de The Afterparty. Como todos son sospechosos, las versiones dadas a la policía no son del todo confiables. Al mismo tiempo, como siempre sucede en los after, el alcohol también es un componente, por lo que hay momentos en el que los protagonistas se fueron a negro y hay varios espacios por rellenar y pistas por descubrir.

Y a partir de lo visto en sus primeros episodios, no podemos confiar en nada ni en nadie hasta el final, lo que desde ya garantiza que esté enganchado en lo que está por venir. Lo anterior es justamente lo que requiere una propuesta de este estilo y Chris Miller y su equipo, que incluirá como co-guionista a Phil Lord en un futuro episodio, lo consiguen.

The Afterparty estrena episodios cada viernes en Apple TV+.