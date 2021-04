Revisen las primeras fotos de The Devil Made Me Do It, la nueva película de El Conjuro

Si extrañan a las películas del universo de El Conjuro, deberían comenzar a prepararse para recibir un montón de contenido sobre la próxima entrega de esa franquicia y es que durante esta semana no solo se reveló que el primer tráiler de The Conjuring: The Devil Made Me Do It será lanzado este jueves 22 de abril, sino que también se dieron a conocer las primeras fotos de aquella producción.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo) será dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona) y además de volver a mostrar a Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren se enfocará en la historia del primer sujeto que acusó posesión demoniaca en un juicio en Estados Unidos.

En ese sentido, en una entrevista con IGN, Chaves prometió que esta será la entrega más oscura de esta franquicia. “Indaga en un material realmente oscuro”, dijo el director. “Este es definitivamente un caso en el que hay consecuencias reales, hay víctimas reales”.

De acuerdo a su sinopsis, “The Devil Made Me Do It revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un sospechoso de asesinato acusaría posesión demoniaca como defensa“.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It se estrenará el 4 de junio mediante HBO Max y los cines de Estados Unidos.