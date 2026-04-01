Desarrollo Social desvincula a directores nacionales de Senama y de INJUV: apuntan a la “exclusiva confianza de los cargos”

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderado por la ministra María Jesús Wulf, anunció que solicitó la renuncia de los directores nacionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmad, y del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Juan Pablo Duhalde.

La desvinculación fue anunciada a través de un comunicado, donde también se informó que se le solicitó la renuncia al subdirector de Injuv, Nicolás Valdenegro.

Según señalaron desde la cartera, el motivo de las salidas sería “en razón de consolidar equipos alineados con los ejes de trabajo del gobierno ”, al tratarse de cargos de “exclusiva confianza”.

El ministerio agradeció “a quienes han ejercido estas responsabilidades por su compromiso con el servicio público”.

“Reafirmamos nuestra convicción de trabajar por las urgencias sociales y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, poniendo siempre a las personas en el centro de la acción del Estado”, indicaron.