Semana Santa: pescados y mariscos hasta duplican su precio en ferias libres

La tradición de consumir pescados y mariscos en Semana Santa siempre trae consigo otra tradición: el aumento de precios de estos alimentos en medio de la mayor demanda.

Sin embargo, este año sus precios se verán incididos no sólo por la demanda, sino también por el alza en los combustibles.

Debido a que el aumento en el precio de petróleo afecta principalmente a aquellos productos con cadenas de gran distancia entre origen y consumo, y a rubros intensivos en refrigeración y distribución, los productos marinos se ven especialmente perjudicados.

Paulo Rojas, director ejecutivo de la Corporación Propescado, declara que el alza correspondiente al mayor costo de transporte comenzó a ser perceptible durante lq madrugada de este martes con el inicio de las operaciones en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM).

Es precisamente desde el TPM que se estima un aumento en el costo de los fletes de alrededor de un 30%, costo que se debiese traspasarse al precio de los productos del mar.

Durante la mañana de este martes el TPM retomó las ventas para esta semana, debido a que los lunes permanece cerrado. Entre las alzas destacadas se encuentra la caja de 36 kg de merluza común y la malla de almejas de 35 kg, las que duplicaron su precio respecto a la semana pasada. Por su parte la reineta aumentó su precio en un 50%.

Aunque el alza ya se pudo ver durante el pasado fin de semana en las ferias libres de la Región Metropolitana, donde se pudo apreciar alzas entre el 30% y hasta el 100%.

“Este año, el público se ha mostrado más precavido y muchos adelantaron sus compras con el objetivo de esquivar las alzas. Ahora, si aún no ha comprado evite dejarlo para última hora, ya que entre más cercano al Viernes Santo el alza es más evidente”, recomienda Rojas.

Entre los productos con alzas observados en ferias libres durante la semana pasada se encuentra la reineta, uno de los pescados más consumidos en Chile, pasó de $5.000 el kg a $8.000. Caso similar para la merluza común, que pasó de $3.000 a $4.500 el kg, y el jurel que pasó de costar $2.000 a $3.500 el kg.

En el caso de los mariscos, los más demandados son las almejas que pasaron de costar $2.000 a $3.000 el kilo, mientras que los choritos pasaron de $1.000 a los $2.000 el kg.

A pesar de que la fuerte alza de los choritos, estos siguen siendo uno de los productos más asequibles. Rodrigo Carrasco, director ejecutivo de la Asociación de Mitilicultores de Chile (Amichile), declara que el bajo precio del chorito “hace que muchas personas puedan incluirlos en sus mesas para estas fechas, por lo que a pesar de subir su precio también sube su demanda”.