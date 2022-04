Samantha Morton repetirá su papel como Alpha en Tales of the Walking Dead, la nueva serie de antología de la saga de zombies

Aunque esta semana se cerró una de las últimas etapas en la historia de la serie de The Walking Dead, el universo de esa franquicia no tiene planes de detenerse y durante el viernes pasado se confirmó una nueva adición al elenco de uno de los spin-offs que está desarrollando AMC: Tales of the Walking Dead.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la actriz Samantha Morton selló un acuerdo para regresar como Alpha, la líder de los Susurradores, en Tales of the Walking Dead, la serie de antología que pretende expandir el mundo de la franquicia de zombies con relatos enfocados en distintos personajes.

Por ahora se desconoce qué abordará esta historia de Alpha, sin embargo, aparte de Morton, el elenco de los seis episodios de Tales of the Walking Dead contará con Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards, Poppy Liu, Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz y Jessie T. Usher.