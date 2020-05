Scott Derrickson dirigirá una secuela de Labyrinth

Quizás sus diferencias con Marvel Studios lo llevaron a abandonar el buque de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero el director Scott Derrickson ya tiene un nuevo proyecto: concretar una secuela de Labyrinth, el clásico ochentero de Jim Henson.

Deadline explica que la secuela será avalada por The Jim Henson Company, ya que sus productores serán Lisa y Brian Henson. En tanto, el guionista C. Robert Cargill, colaborador habitual de Derrickson, también estará involucrado. A grandes rasgos, las piezas de cada parte estarán ahí para sacar adelante un proyecto que tendrá encima a los ojos de los fans del original.

Por ahora no existen más detalles de esta secuela, especialmente en lo que concierne al inicio de la producción ante el escenario actual provocado por el COVID-19, pero está claro que el casting será clave. Aunque probablemente Jennifer Connelly no estará involucrada en este regreso a la fantasía del laberinto, no será fácil dar con un nuevo Gobling King a la altura de David Bowie.

El resto será especular, pero tengan en cuenta que The Jim Henson Company ya rememoraron uno de sus clásicos, al ser parte de la serie de The Dark Crystal para Netflix.