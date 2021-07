Scott Snyder publicará ocho nuevos cómics junto a Dark Horse y Comixology

Si Nocterra no ha sido suficiente para ustedes, prepárense para recibir una nueva tanda de cómics co-creados por Scott Snyder.

Continuando su distanciamiento con los títulos para DC Comics después de lo que fue Dark Nights: Death Metal, ahora Snyder selló un acuerdo con Dark Horse y Comixology para publicar varios cómics nuevos que co-creará con distintos artistas.

De acuerdo a lo explicado por The Hollywood Reporter, este acuerdo fue entablado por Snyder y su compañía Best Jackett Press e implica la realización de ocho cómics para ComiXology Originals.

Dichos títulos abarcarán varios estilos pasando desde la ciencia ficción hasta el terror e incialmente se presentarán mediante la plataforma de Amazon y Kindle antes de debutar en formato físico de la mano de Dark Horse Books.

En estos cómics Snyder trabajará con artistas como Greg Capullo, Rafael Albuquerque, Francesco Francavilla, Jamal Igle, Jock, Tula Lotay, Francis Manapul y Dan Panosian.

“Este histórico acuerdo de varios títulos con comiXology Originals nos ha permitido reunir una hilera de artistas asesinos y juntos nos desafiamos a nosotros mismos creativamente para trabajar fuera de nuestras zonas de confort y realmente apoyarnos en las posibilidades de hacer cómics”, comentó Snyder (vía Newsarama). “Este trato me permite la libertad de explorar el tipo de narración que he querido probar durante mucho tiempo, al tiempo que apoya mi necesidad de probar algo que no me resulta totalmente cómodo”.

A continuación puedes conocer a los títulos que formarán parte de este acuerdo entre Snyder y comiXology:

We Have Demons

Guión: Scott Snyder

Arte: Greg Capullo y Jonathan Glapion

Colores: Dave McCaig

Descripción: “El conflicto entre el bien y el mal está a punto de llegar a un punto crítico cuando un héroe adolescente se embarca en un viaje que revela una sociedad secreta, monstruos y caos”.

Barnstormers

Guión: Scott Snyder

Arte: Tula Lotay

Colores: Tula Lotay con Dee Cunniffe

Descripción: “Un romance de aventuras de alto vuelo ambientado justo después de la Primera Guerra Mundial”.

The Book of Evil

Guión: Scott Snyder

Arte: Jock

Descripción: “Una historia en prosa sobre cuatro jóvenes amigos que crecen en un extraño futuro cercano donde más del 90 por ciento de la población nace como psicópatas”.

Canary

Guión: Scott Snyder

Arte: Dan Panosian

Colores: Dan Panosian

Descripción: “Es 1891 y una mina se derrumba sobre sí misma. ¡Descubre qué es la sustancia oscura encontrada a 666 pies bajo tierra en este western de terror!”

Clear

Guión: Scott Snyder

Arte: Francis Manapul

Colores: Francis Manapul

Descripción: “Un emocionante viaje de ciencia ficción y misterio hacia un extraño futuro distópico, donde una conexión neurológica a Internet está transformando la realidad”.

Duck and Cover

Guión: Scott Snyder

Arte: Rafael Albuquerque

Descripción: “Una aventura para adolescentes con influencia del manga ambientada en la extraña América post-apocalíptica ... de 1955. En conjunto con Albuquerque’s Stout Club Entertainment”.

Dudley Datson and the Forever Machine

Guión: Scott Snyder

Arte: Jamal Igle y Juan Castro

Colores: Chris Sotomayor

Descripción: “¡Una divertida historia de aventuras sobre un niño, su perro y una máquina que controla el tiempo y el espacio! ¿Qué puede salir mal?”

Night of the Ghoul

Guión: Scott Snyder

Arte: Francesco Francavilla

Colores: Francesco Francavilla

Descripción: “Una obra de terror deslumbrante, que se intercala entre la narrativa actual y la historia de una película de terror perdida”.

Actualmente se espera que estos cómics comiencen a presentarse a partir del próximo mes de octubre.