Spy X Family y la nueva temporada de Love Is War, encabezan el listado de anime que llegarán esta temporada a Crunchyroll

Desde Crunchyroll han dado a conocer los anime que llegarán esta temporada (Primavera 2022) a la plataforma, ocasión en que sumarán la mayor cantidad de animes en la historia de la plataforma con 50 títulos nuevos más algunos que retornan de temporadas anteriores.

Según fue dado a conocer, el listado de series cuenta con esperados títulos, tanto subtitulados como doblados y entre los cuales se encuentran, SPY x FAMILY, The Rising of the Shield Hero Temporada 2, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, Skeleton Knight in Another World, Date A Live IV, The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody, Shikimori’s Not Just a Cutie, y The Dawn of the Witch.

Además, entre los que continúan esta temporada están One Piece, Boruto: Naruto Next Generations, Dragon Quest The Adventure of Dai, Digimon Ghost Game, entre otros.

Desde Crunchyroll, también dieron a conocer, que esta temporada ya comenzó con el estreno de Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, a la vez que a partir de este 23 de marzo se podrán ver los primeros dos capítulos de Estab Life: Great Escape, los cuales, aún no se transmiten en Japón.

Acá te dejamos algunos de los adelantos de las series que llegan esta temporada.

Estab Life: Great Escape (23 de marzo)

Science Fell in Love, So I Tried to Prove it - (1 de abril)

Mahjong Soul Pon☆ (1 de abril)

Fanfare of Adolescence (2 de abril)

LOVE ALL PLAY (2 de abril)

BUILD-DIVIDE -#FFFFFF- CODE WHITE (2 de abril)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Temporada Final (3 de abril)

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (3 de abril)

Tomodachi Game (5 de abril)

The Rising of the Shield Hero Temporada 2 (6 de abril)

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody (6 de abril)

Skeleton Knight in Another World (7 de abril)

The Dawn of the Witch (7 de abril)

Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- (8 de abril)

Date A Live IV (8 de abril)

Dance Danseur (8 de abril)

Love After World Domination (8 de abril)

SPY x FAMILY (9 de abril)

Shikimori’s Not Just a Cutie (9 de abril)

In the Heart of Kunoichi Tsubaki (9 de abril)

Aoashi (9 de abril)

Don’t Hurt Me, My Healer! (10 de abril)

Ascendance of a Bookworm Temporada 3 (11 de abril)

A Couple of Cuckoos (23 de abril)

Desde la plataforma dieron a conocer que más títulos serán anunciados y añadidos en los próximos días.