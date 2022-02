Steven Soderbergh cuestionó la omisión del sexo en las películas de superhéroes

Piensen en todas las películas del MCU. Ahora recuerden un momento donde se insinúa o plantea (dentro de los bordes de las producciones PG-13) que dos personajes tuvieron sexo ¿Pensaron en Iron Man o Los Eternos? Bueno es probable que si quieren sacar a colección otros ejemplos tengan que rememorar un poco más o hilar mucho más fino porque generalmente en la popular franquicia de Marvel Studios el sexo es algo ausente.

Por supuesto, eso se puede explicar por la naturaleza familiar de esas cintas, sin embargo, aquella propuesta es algo que Steven Soderbergh siente que lo aleja de las apuestas de superhéroes.

En una entrevista con The Daily Beast, el director de Ocean’s Eleven fue consultado sobre si a lo largo de su carrera había recibido muchas propuestas para realizar blockbusters enmarcados en franquicias.

Soderbergh explicó que aquellas producciones de gran presupuesto y con inmensas dosis de fantasía no le interesan mucho y prefiere contar historias mucho más arraigadas en la realidad.

“No soy un snob, no es que sienta que es un nivel inferior de ninguna manera. Realmente se trata de qué universo ocupas como narrador. Estoy demasiado ligado a la tierra para arrojarme realmente a un universo en el que la física newtoniana no existe”, dijo el director entre risas. “Simplemente tengo una falta de imaginación en ese sentido, por lo que la única incursión que tuve en la ciencia ficción pura (Solaris de 2002) fue esencialmente un drama de personajes que estaba ambientado en una nave espacial”.

Pero quizás lo más llamativo de la reflexión de Soderbergh es que uno de los elementos que considera complicados en el campo de aquellas grandes producciones tiene que ver con nada más ni nada menos que la ausencia de sexo particularmente en las películas de superhéroes.

“Además, en muchos de estos (blockbusters), para entender el mundo y cómo escribir o supervisar la escritura de la historia y los personajes, aparte del hecho de que puedo doblar el tiempo y desafiar la gravedad y disparar rayos con mis dedos, no hay sexo ¡Nadie está jodiendo! Como, no sé cómo decirle a la gente cómo comportarse en un mundo en el que eso no es una cosa”, señaló el director.

El entrevistador complementó las palabras de Soderbergh indicando que esos “universos son bastante asexuados”. Ante lo que el director reconoció que aquellas cintas no solo omiten el aspecto sexual que puede informar bastante la caracterización de un personaje, sino que también pasan por alto otros elementos de la experiencia humana como la necesidad de tener un sueldo y un empleo.

“El universo del espectáculo de fantasía, por lo que puedo darme cuenta, normalmente no implica mucho sexo, y tampoco cosas como: ¿quién le paga a esta gente? ¿Para quién trabajan? ¿Cómo surge este trabajo?”, añadió el director.

Si bien las películas de Marvel Studios no son las únicas cintas de superhéroes dando vueltas por ahí y, por ejemplo, en The Suicide Squad (la producción dirigida por James Gunn e inspirada en los cómics de DC) efectivamente hay una escena de sexo, evidentemente la franquicia amparada con Disney es la más popular y por ende ha instaurado esta imagen más desarraigada de la realidad que genera una distancia en realizadores como Soderbergh.