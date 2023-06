Super Mario Bros sigue a paso firme y superará a Star Wars: Los últimos Jedi

La película de Super Mario Bros sigue su exitosa presentación en cines superando todas las expectativas. De hecho, sigue subiendo en los listas para instalarse como una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos. Claro que al menos en términos de ingresos brutos por venta de entradas, sin tener en cuenta la inflación.

Según Box Office Mojo, The Super Mario Bros. Movie ya ha recaudado $1.314 mil millones de dólares a nivel mundial, lo que la sitúa en el puesto número 18 de todos los tiempos.

No solo se encuentra justo por delante de Frozen ($1.28 mil millones), siendo solo superada por el remake de El Rey León como producción animada, sino que también se acerca a superar inevitablemente durante los próximos días a “Star Wars: Los últimos Jedi” ($1.334 mil millones).

Aunque la producción basada en el popular videojuego ya está disponible en plataformas digitales y Blu-Ray, existe la posibilidad de que supere los $1.349 mil millones de Black Panther para asegurar el puesto número 15.

La siguiente es la lista actual:

1. Avatar $2138484377

2. Avengers: Endgame

3. Avatar: The Way of Water

4. Titanic

5. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza

6. Avengers: Infinity War

7. Spider-Man: No Way Home

8. Jurassic World

9. El rey león

10. The Avengers

11. Furious 7

12. Top Gun: Maverick

13. Frozen II

14. Avengers: Age of Ultron

15. Black Panther

16. Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2

17. Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi

18. The Super Mario Bros. Movie