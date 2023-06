Tenoch Huerta. el actor que interpretó a Namor, fue calificado como un “depredador sexual” por otra artista

Tenoch Huerta, el actor mexicano que se sumó al universo cinematográfico de Marvel Studios con Black Panther: Wakanda Forever, fue tildado como un “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos.

A través de su cuenta de Twitter, la artista explicó su ruptura con el colectivo antirracismo Poder Prieto, acusándolos de respaldar al actor que interpretó a Namor.

Todo comenzó luego de que la plataforma de investigación Reporte Índigo publicase un reporte que afirmaba que Ríos reclamó por la publicación de un podcast en donde participó sin recibir paga alguna.

“Esperamos el derecho de réplica. Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que no es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días”, recalcó la cuenta de Poder Prieto.

Ante esa situación, la saxofonista expandió su denuncia hacia el actor. “Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel”, dijo Ríos.

Posteriormente, expandió su denuncia explicando que: “es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista, más una buena porción de victimización”, escribió.

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”. agregó. “¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual . Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder”. finalizó.

A la fecha, el actor no ha respondido a las palabras de la saxofonista. Tampoco lo han hecho desde Marvel Studios, en un escenario en donde la compañía ya ha enfrentado problemas en el último tiempo por las denuncias en contra de Jonathan Majors, quien interpreta a Kang El Conquistador, siendo una pieza clave para el futuro del universo cinematográfico Marvel.