Thandiwe Newton criticó el destino de su personaje en Solo: “No matas a la primera mujer negra en tener un papel real en una película de Star Wars”

Pese a girar en torno a uno de los personajes más famosos de Star Wars, el desarrollo de Solo: A Star Wars Story no fue sencillo. Después de todo, la película que buscaba presentar a Alden Ehrenreich como una versión joven del contrabandista no solo cambió de directores, sino que también habría sufrido cambios en su premisa que hasta el día de hoy tienen molestos algunos de sus protagonistas.

Particularmente en una reciente entrevista con el portal Inverse la actriz Thandiwe Newton, quien interpretó a Val en Solo, contó que está “decepcionada” con Star Wars por el destino de su personaje.

Como recordarán, en la película de Han Solo, Val muere al hacer explotar el puente en la escena del tren. No obstante, aunque su destino es bastante categórico en la versión que conocemos de la cinta, según Newton en ese no era el plan que estaba en el guión y todo cambió durante el rodaje.

“Me sentí decepcionada de Star Wars por como mataron a mi personaje y, de hecho, en el guión ella no moría. Sucedió durante el rodaje y tenía mucho más que ver con el tiempo que teníamos para hacer las escenas”, señaló la actriz. “Era mucho más fácil dejarme morir que dejarme caer en el vacío del espacio para poder regresar en algún momento”.

“Eso es lo que era originalmente: por la explosión ella se cae y no sabes a dónde ha ido. Entonces podría haber regresado en algún momento”, agregó. “Pero cuando llegamos a la filmación, en lo que a mí respecta y de lo que estaba consciente, cuando se trataba de filmar esa escena era un set demasiado grande para crear, así que simplemente me hicieron explotar y terminé”.

En ese contexto Newton no dudó en lamentar el cambio con el destino de su personaje ya que, más allá de que hasta ahora no existan planes oficiales para una secuela de Solo, la actriz tenía clara la importancia de Val en la representación dentro de la franquicia espacial.

“Recuerdo que en ese momento pensé: ‘Este es un gran, gran error’ no por mí, no porque quisiera volver. No matas a la primera mujer negra en tener un papel real en una película de Star Wars ¿Estás bromeando?”, sentenció Newton.

Solo: A Star Wars Story no recaudó todo el dinero que Lucasfilm y Disney esperaban por lo que, además de frenar sus planes para los spin-off cinematográficos, ambas compañías aún no se pronuncian sobre una eventual secuela de la película. Pero quien sabe, quizás Val podría regresar con algún giro en otro medio tal y como Qi’ra volvió en los cómics.