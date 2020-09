The Boys está recibiendo reseñas negativas por el cambio en el formato de estreno de los episodios

Cuando Amazon Prime estrenó la primera temporada de The Boys en 2019, el streaming lanzó inmediatamente todos los episodios de la serie. Sin embargo, cuando la semana pasada la compañía dio a conocer al segundo ciclo de la serie solo se presentaron tres episodios del popular programa.

Este cambio en el formato de estreno de The Boys había sido anunciado previo al debut del nuevo ciclo, no obstante, no fueron pocos los fanáticos que se molestaron por esta apuesta durante los últimos días y decidieron organizarse para mostrarle a Amazon su descontento.

Así, según reporta Screen Rant, The Boys se convirtió en el nuevo blanco del “review bombing” y actualmente en Amazon la serie cuenta con un 49% de reseñas negativas. Algo que evidentemente tiene que ver con estas criticas al formato de estreno y no al contenido de la serie, que hasta ahora solo ha recibido buenos comentarios.

“¿Qué es esta nueva mierda sobre un episodio a la semana? Lo que hace que Prime sea valioso para mí es que puedo terminar de ver una temporada completa en mi tiempo libre. Entonces, para mí, The Boys no ha regresado. Esperaré hasta que TODOS los episodios estén publicados para ver”, señaló un usuario.

“Amo esta serie. Odio a Amazon por solo lanzar un episodio a la semana. (Qué) manera de tomar lo mejor del streaming y hundirlo por completo. ¿Qué idiota corporativo lanzó esto? ¿Cuál es el lado positivo? (Qué) manera de salir como un empujador de bajo nivel. Solo sacar monedas de diez centavos del remolque de tu madre. Supongo que si quiero algo de peso real tendré que ir a Netflix. Muy tonto”, sentenció otro molesto fanático.

Desde que los streamings comenzaron a ganar terreno, una de sus principales apuestas ha sido estrenar series completas y eso ciertamente ha sido algo bienvenido por los usuarios. No obstante, en varias ocasiones los streamings han optado por distanciarse de ese formato y mientras series como The Mandalorian en Disney Plus se estrenan semanalmente, apuestas como Lucifer en Netflix han dividido su episodios en tandas que se estrenan por separado.

Pero parece que la idea de que The Boys no es la única serie en streaming que no presenta su temporada completa el día de su estreno no basta para contentar a los fanáticos y aparentemente lo que más les molesta es que Amazon Prime cambió de estrategia en el segundo ciclo. Aunque claro, eso también se podría explicar porque The Boys pasó de ser una apuesta nueva a una de las cartas originales más populares del streaming.

Sea como sea, Amazon continuará estrenando nuevos episodios de The Boys semanalmente y planea presentar el final de la segunda temporada el 9 de octubre.