The Suicide Squad 2 sería una posibilidad, pero James Gunn está muy ocupado en estos momentos

En un par de meses se cumplirá un año desde el estreno de The Suicide Squad. Sin embargo, aunque la película más reciente de la Task Force X está entre las nuevas producciones de DC con mejor recepción, Warner Bros todavía no confirma una secuela para aquella apuesta dirigida por James Gunn.

Así, mientras el director ya está preparando la segunda temporada de Peacemaker y también tendría en la mira otro spin-off de esa cinta enfocado en la Amanda Waller de Viola Davis, naturalmente se han instalado dudas sobre si algún día se concretará The Suicide Squad 2.

En una entrevista con The Playlist, Gunn reconoció que han existido conversaciones sobre una secuela de The Suicide Squad. No obstante, remarcó que aún no hay nada definitivo porque él está muy ocupado.

“Sí, hemos hablado de eso (The Suicide Squad 2)”, dijo el director. “Pero la verdad honesta es que tengo una cantidad de horas al día para trabajar en cosas. Y me divertí tanto trabajando en televisión que realmente creo que eso es lo que voy a hacer el próximo año de mi vida”.

Previamente Gunn ya había indicado que después de completar Guardianes de la Galaxia Vol. 3 quería enfocarse en proyectos para la pantalla chica, por lo que aunque esta es una actualización algo desalentadora sobre The Suicide Squad 2 tampoco es completamente inesperada.

Pero no crean que la lejanía de una potencial The Suicide Squad 2 mantendrá a Gunn lejos de las producciones de DC, porque aunque el director no quiso abordar los reportes sobre la serie de Waller en la misma entrevista con The Playlist reiteró que está trabajando en otros proyectos de esa franquicia en paralelo al segundo ciclo de Peacemaker.

“Estoy trabajando muy en serio en otro proyecto de DC, donde estoy muy involucrado en la escritura y la dirección”, comentó Gunn. “Habrá una mezcla de los personajes de ‘Peacemaker’ en los otros programas en los que estoy trabajando. Y también estoy involucrado con un par de otras cosas (de DC)”.

Por ahora no está claro qué contemplarán esos proyectos adicionales de Gunn y ni siquiera hay una fecha para el regreso de Peacemaker.