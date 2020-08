Tom Holland desconfía de Robert Pattinson en el tráiler de The Devil All the Time

Tom Holland es conocido por interpretar a Spider-Man en las películas del universo cohesionado de Marvel Studios, pero evidentemente ese no es el único rol del actor y para su próxima película, The Devil All the Time, Holland asumirá un papel bastante diferente a Peter Parker.

En la nueva película dirigida por Antonio Campos (Simon Killer, Christine), Holland interpreta a Arvin Russell, un joven que perdió a sus padres (los personajes interpretados por Bill Skarsgård y Haley Bennett) en extrañas circunstancias.

Pero, en lugar de dejar atrás las tragedias que marcaron su infancia, Arvin crecerá en una localidad de Ohio donde estará rodeado por un montón de personajes malvados que incluirán desde una pareja traicionera (interpretada por Riley Keough y Jason Clarke) hasta un sheriff corrupto (Sebastian Stan).

Sin embargo, la atención de Arvin se enfocará particularmente en un extraño predicador que será encarnado por Robert Pattinson y probablemente es uno de los aspectos más llamativos del nuevo tráiler de The Devil All the Time que fue revelado este jueves por Netflix.

Después de todo, como podrán ver a continuación, pese a que el adelanto plantea un atmósfera tensa en general, la inminente disputa entre el personaje de Pattinson y el personaje de Holland es el foco de esta propuesta.

The Devil All the Time está basada en la novela homónima de Donald Ray Pollock y se estrenará el 16 de septiembre en Netflix.