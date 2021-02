Tom Holland dice que su trabajo en la película de Uncharted afectó su interpretación de Spider-Man

Debido a la pandemia, Tom Holland terminó de filmar la película de Uncharted y prácticamente se trasladó de inmediato a Atlanta, Estados Unidos, para comenzar el rodaje de la próxima cinta de Spider-Man. Pero lo que evidentemente pinta un buen panorama financiero para el actor, aparentemente le habría traído problemas en su interpretación de Peter Parker.

En el marco de una entrevista con ScreenDaily, Holland contó que estaba tan acostumbrado a actuar como Nathan Drake que tuvieron que llamarle la atención para que volviera comportarse como Spidey, quien todavía es una adolescente en las películas desarrolladas por Marvel Studios y Sony.

“Estaba haciendo esta escena (en la nueva película de Spider-Man) en la que entro en este edificio y hay una toma cinematográfica genial detrás de mí y (la productora) Amy Pascal me llevó a un lado y me dijo: ‘¿Por qué caminas así? Caminas como un hombre, tienes que caminar como un niño’“, relató Holland. “Regresé, miré el monitor y pude ver que caminaba con arrogancia y confianza. Jon Watts (el director de la película) dijo: ‘Está bien, es Nathan Drake. Lo arreglaremos y recuperaremos a Peter Parker’“.

Desde que se anunció que Holland interpretaría a Nathan Drake no han sido pocos los fanáticos que han comentado que luce muy joven para dar vida al personaje. No obstante, aunque Holland ha planteado que la película pretendería establecerse como una especie de precuela de la saga de videojuegos, estas declaraciones dan a entender que también quiere proponer que su Nathan Drake no es tan joven en la cinta.

Por otra parte, mientras esta esa es la anécdota más llamativa, en otra entrevista Holland reveló que el peinado que Peter Parker tendrá en Spider-Man 3 también será producto de Uncharted.

En una conversación con Esquire, Holland explicó que se rehusó a usar una especie de peluca en la próxima cinta de Spidey.

“Mi cabello en Uncharted es mucho más genial. Tengo los lados bien afeitados y la parte posterior es resbaladiza, y eso no es muy de Peter Parker”, explicó el actor. “(Peter) es un poco perdedor. Entonces me pusieron esta peluca que iba a los lados”.

Pero la apariencia final que entregaba eso no le agradó mucho al actor y propuso un cambio de look para Spidey. “Por primera vez en mi vida, puse mi pie como el actor principal y dije, ‘No voy a usar esa peluca. Tu ustedes pueden solo. . . Voy a tener el pelo más corto y tendrán que lidiar con eso”, señaló Holland.

La película de Uncharted todavía planea estrenarse en julio de este año, todo mientras la próxima cinta de Spider-Man pretende debutar en diciembre. No obstante, esas fechas no están completamente aseguradas y perfectamente podrían cambiar debido a la pandemia.