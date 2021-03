Tom King escribirá el nuevo cómic de Supergirl

Los rumores resultaron ciertos y durante este martes finalmente se confirmó que Supergirl volverá a tener su propio cómic durante el próximo mes de junio.

Tal y como se había anticipado esta nueva publicación centrada en Kara Zor-El se llamará Supergirl: Woman of Tomorrow, pero ahora se reveló que esta historia será escrita por Tom King (Heroes in Crisis, Superman Up in The Sky) y contará con dibujos de Bilquis Evely (Sandman Universe: The Dreaming), además de colores de Matt Lopes (The Sandman Universe).

Supergirl: Woman of Tomorrow estará enmarcado en la etapa Infinite Frontier de DC Comics y se enfocará en una misión que llevara a Kara y Krypto al espacio.

“Kara Zor-El ha vivido algunas aventuras épicas a lo largo de los años, pero recientemente ha encontrado su vida sin sentido ni propósito. Aquí está ella, una joven que vio su planeta destruido y fue enviada a la Tierra para proteger a un primo bebé que terminó por no necesitarla. ¿Para qué fue todo? Dondequiera que vaya, la gente solo la ve a través del lente de la fama de Superman”, dice la descripción del cómic.

“Justo cuando Supergirl piensa que ha tenido suficiente, todo cambia. Una chica alienígena la busca para una misión despiadada: su mundo ha sido destruido y los malos responsables todavía están ahí fuera. Quiere venganza y si Supergirl no la ayuda, lo hará ella misma, cueste lo que cueste”, agrega la sinopsis. “¡Ahora, una kryptoniana, un perro y una niña enojada y con el corazón roto se dirigen al espacio en un viaje que los sacudirá hasta el fondo!”

Supergirl: Woman of Tomorrow contará con ocho números y su primera entrega será lanzada el 15 de junio.