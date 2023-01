Un nuevo vistazo establece que Adam Warlock “no entenderá muy bien la vida” en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Como han pasado más de cinco años desde el debut de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, ciertamente hay varias cosas que los fanáticos están esperando de cara a Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Sin embargo, no es descabellado afirmar que uno de los elementos más anticipados de la película es el debut de Adam Warlock.

Después de tantear al personaje en la secuela de Guardianes de la Galaxia, Warlock finalmente aparecerá en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 donde será interpretado por Will Poulter (Midsommar, Maze Runner).

Poulter tendrá la misión de dar vida a una versión de Adam Warlock que fue creada por Ayesha, la líder de los Soberanos, con el objetivo de derrotar a los Guardianes de la Galaxia. No obstante su conflicto con Star-Lord y compañía no será tan sencillo.

En una entrevista con Empire donde también se divulgó un nuevo vistazo a Adam Warlock el director de Guardianes de la Galaxia Vol 3, James Gunn, adelantó que la dinámica entre ese personaje y los guardianes no será solo una rivalidad.

“Es un poco más complicado que eso. Pero definitivamente no es un tipo bueno. Lo que estamos viendo es la forma infantil de Warlock, recién salido del capullo, y no entiende muy bien la vida. Es básicamente un bebé”, dijo Gunn. “La gente en internet decía: ‘Oh, Tom Cruise debería ser Adam Warlock. (Pero) yo quería a alguien que fuera joven, y quería a una persona que tuviera habilidades dramáticas y cómicas, no solo para esta película sino para lo que Marvel usará a Adam Warlock en el futuro”.

Por supuesto, Marvel Studios todavía no revela cuándo y cómo volveremos a ver a Warlock tras la próxima película de los Guardianes de la Galaxia, pero según Gunn “él podría convertirse en este personaje realmente importante” para el futuro del MCU.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo.