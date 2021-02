Un repaso por los comerciales de WandaVision hasta el sexto episodio

En WandaVision hay un montón de elementos que son dignos de analizar, desmenuzar y utilizar para elaborar todo tipo de teorías y especulaciones. Sin embargo, entre todas las cosas inusuales que ofrece la serie, los comerciales dentro del mundo sitcom se han mantenido como uno de los puntos más llamativos e intrigantes.

Desde el principio se anticipó que estos dispositivos narrativos eran importantes para la trama de la serie, por lo que aunque hasta ahora no se ha explicado su verdadera naturaleza e intenciones, el consenso general dice que estas breves interrupciones serían reflejos de lo que está pasando en la mente de Wanda y en particular se cree que los comerciales abordan distintos eventos traumáticos de la vida de Maximoff.

Pero mientras los cinco comerciales que han aparecido hasta ahora tienen algunos hilos conductores, el aviso que apareció en el sexto episodio rompió un poco esa dinámica. Por lo que, con el final de la serie cada vez más cerca, quisimos revisar qué han propuesto los comerciales de WandaVision hasta hora.

[Spoilers de WandaVision a continuación]

The ToastMate 2000 (WandaVision 1x01)

El primer comercial de WandaVision apareció durante “Filmado con público”, el primer episodio de la serie. En ese sentido, como ese episodio nos introdujo a la misteriosa realidad de Westview, este aviso también nos presentó al hombre (Ithamar Enriquez) y la mujer (Victoria Blade) que aparecerán como distintos personajes en los comerciales.

Este aviso está inspirado en la década de 1950 al igual que el episodio y promueve a una tostadora llamada The ToastMate 2000. Dicho artefacto es fabricado por Stark Industries, la compañía de Tony Stark/ Iron Man, y su eslogan dice: “Olvida el pasado, este es tu futuro”.

Por supuesto, Wanda conoce a Stark por su conexión con los Vengadores y él (junto a Ultron, Bruce Banner y Helen Cho) fue quien creó a Vision. Sin embargo, aunque en los cómics se bromea con que Vision es igual una tostadora, aquí la referencia parece apuntar a otra parte.

Cuando Wanda Maximoff debutó en MCU durante Avengers: Age of Ultron se reveló que ella y su hermano Pietro habían sobrevivido a la explosión en su departamento provocada por una bomba fabricada por Stark Industries. Pero aunque la segunda bomba que amenazaba con matarla a ella y Pietro nunca explotó, el primer misil que cayó en su hogar acabó con la vida de sus padres, Irina y Oleg Maximoff.

Dicho incidente ocurrió cuando Wanda y Pietro tenían 10 años. Es decir, podríamos asumir que sucedió en 1999 a raíz de la revelación de que Wanda nació en 1989. No obstante, las fechas se podrían organizar de otra forma o Marvel Studios podría establecer otro evento que explique el “2000″ en el nombre de la tostadora.

Pero la referencia está clara y se hace aún más evidente al tener en cuenta el sonido tipo bomba de la tostadora:

El reloj de pulsera Strücker (WandaVision 1x02)

Este comercial tampoco requiere mucha reflexión para descifrar su significado. El aviso que apareció en “No cambie de canal”, el segundo episodio de WandaVision, está ambientado en la década de 1960 y vuelve a mostrar a los mismos actores de la primera propaganda.

En esta oportunidad, con un tono mucho más serio, el aviso muestra a la pareja preparándose para lo que aparentemente es una ocasión especial. Todo mientras una voz en off-señala: “Dicen que un hombre nunca está completamente vestido sin dos accesorios importantes: su dama especial y su Strücker”.

En el contexto de la propaganda se revela que Strücker es la marca de un reloj de pulsera que, además de promocionarse con frases como “Hecho en Suiza” y “Hydra 1000M”, luce el logo de HYDRA para que la conexión con la organización nazi sea aún más evidente.

Así, está claro que este comercial se refiere al Barón Wolfgang von Strücker, el científico de HYDRA que se infiltró en S.H.I.E.L.D y le otorgó sus poderes a Wanda y Pietro Maximoff mediante sus experimentos con la gema de la mente contenida en el cetro de Loki.

Strücker fue asesinado por Ultron durante Avengers: Age of Ultron y, aunque en esa película nunca se explica qué tipo de procedimientos realizó con los Maximoff, este comercial apunta que sea lo que sea que pasó allí marcó a Wanda más allá de sus poderes.

En ese sentido, además cabe señalar que este comercial no solo concluye con un apresurado sonido en las manecillas del reloj, sino que también tiene la frase: “Strücker: encontrará tiempo para usted”.

Hydra Soak (WandaVision 1x03)

Los comerciales de WandaVision suelen aparecer cuando Wanda está experimentando momentos tensos o complicados, por lo que en el tercer episodio, cuando Maximoff estaba apunto de dar a luz, apareció el aviso de “Hydra Soak”.

Este comercial con estilo de los años 70 se enfoca en una madre cansada de los problemas domésticos provocados por su familia y distintos utensilios. “Necesita un descanso?” le pregunta una voz en off a la mujer. “Me leyó mente” responde ella antes de que el comercial salte desde la concina de una casa a una especie de lugar de relajación.

“Escápate a un mundo propio, donde tus problemas se esfuman”, añade el narrador mientras la mujer disfruta de un baño de tina. “Cuando quieres escaparte, pero no quieres ir a ningún lado: Hydra Soak. Encuentra a la diosa interior”.

Obviamente el nombre del jabón y su diseño dejan claro que este comercial tiene que ver con la historia de Wanda y HYDRA, sin embargo, como es menos directo que los anteriores, su implicancias han dejado más espacio para la especulación.

Después de todo, mientras es evidente que Wanda ha sufrido bastante y necesita un descanso, también se puede especular que este aviso es una referencia a la realidad distorsionada de Westview (”escápate a un mundo propio”).

Todo mientas los fanáticos no tardaron en elaborar todo tipo de teorías con este aviso y pese a que algunos claman que incluso podría ser una referencia al jabón que Coulson ideó para “escapar” de HYDRA en el Framework (una realidad virtual) de la serie Agents of S.H.I.E.L.D, también hay quienes creen que la parte de “la diosa interior” puede apuntar a algo en los genes/naturaleza de Wanda. Pero esos puntos aún no están confirmados.

Toallas de papel Lagos (WandaVision 1x05)

El cuarto episodio de WandaVision no contó con un comercial, pero en el quinto episodio estos avisos volvieron con una evidente referencia a los eventos de Capitán América: Civil War.

Justo después de que Wanda regresa de su confrontación con S.W.OR.D y refuerza la barrera entorno a Westview, aparece el comercial de las toallas de papel “Lagos”.

En ese aviso aparece la misma mujer de los comerciales anteriores, pero ahora está caracterizada como en la década de los ‘80. Ella está tratando de limpiar distintos líquidos derramados con una toalla de papel común, pero una voz en off la invita a cambiarse a la marca “Lagos” que es más absorbente y también puede ser usada por su marido.

El comercial cierra con la frase “Lagos, para cuando haces un desastre que no querías hacer”. Todo mientras se escucha un sonido de goteo.

En el universo de Marvel Studios, Lagos es el lugar donde se desarrolla la primera misión de los Vengadores en Civil War y donde, en un intento por rescatar al Capitán América, Wanda usa su poderes para controlar la explosión desencadenada por Crossbones y termina haciendo explorar a un edificio.

Por supuesto, dicha explosión causó la muerte de varias personas y provocó la creación de los Acuerdos de Sokovia para regular las operaciones de los individuos con superpoderes en el MCU.

Ya en Civil War se ve que Wanda está afectada por su responsabilidad en aquellos eventos, pero con la frase “para cuando haces un desastre que no querías hacer” y detalles como el jugo rojo y el sonido de goteo este comercial de WandaVision reafirma que ella aún no logra superar esa situación.

Yo-Magic (WandaVision 1x06)

En el episodio más reciente de WandaVision, “¡Espectacular estreno de Halloween!”, se presentó uno de los comerciales más intrigantes de la serie hasta la fecha.

Después de que Vision nota el extraño comportamiento de los habitantes en las zonas más apartadas del centro de Westview, aparece un comercial que ya no cuenta con los mismos actores que las piezas anteriores y con un formato animado se enfoca en un niño y un tiburón.

Particularmente este comercial arranca con un niño que está solo en una isla desierta y manifiesta que tiene tanta hambre que “comería cualquier cosa”. En eso inmediatamente aparece un tiburón con gafas de sol y una tabla de surf “¿Hambre? Yo recuerdo el hambre”, dice el tiburón. “Solía estar así todo el tiempo”.

El niño naturalmente le pregunta al tiburón qué hizo para solucionar su hambre y el animal le responde: “Me comí un Yo-Magic (Yogu-Magia en español), hermano”.

Así, el tiburón le da al niño un yogurt y se marcha. Pero el niño no consigue abrir el yogurt y eventualmente muere esperando comerlo.

El comercial cierra saltando del esqueleto del niño al solgan del yogurt que cuenta con el tiburón diciendo: “Yo-Magic, el snack de los sobrevivientes”.

La conexión de este comercial con la historia de Wanda en menos evidente, por lo que da más espacio para interpretaciones.

En ese sentido, lo primero que se puede establecer es que el nombre “Yo-Magic” claramente es una referencia a los poderes de Wanda/la magia. Todo mientras el tema de los sobrevivientes podría ser una referencia a la culpa o soledad que Wanda podría estar sintiendo después de los eventos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Recuerden que WandaVision se desarrolla poco después de la última batalla contra Thanos y, como Wanda desapareció con el chasquido de Infinity War, para ella no ha pasado mucho tiempo entre la muerte de Vision en la batalla de Wakanda y la situación en Westview.

Por otra parte, el tiburón que ofrece una solución engañosa a los problemas del niño probablemente podría vincularse con otras teorías que sugieren que Wanda y Westview siendo manipulados por alguien más (Mephisto, Agnes, etc). Pero tal y como esos planteamientos aquello sigue sin estar confirmado.

Finalmente, también se podría especular sobre el vínculo de la magia con la muerte al pensar en las visiones que Wanda tiene de Vision y Pietro cuando parece perder el control. Todo mientras también se podría interpretar ese punto del comercial como que lo único que mantiene vivo al sintezoide (y quien sabe, quizás a Billy y Tommy) son los poderes de Wanda. Sin embargo, por ahora etas no son más que suposiciones.

Por ahora no tenemos claro cuántos comerciales quedan pendientes en WandaVision, pero un par de semanas atrás Jac Schaeffer, la creadora de la serie, aseguró que la explicación sobre estos puntos será relevante para la resolución de la trama.

“Los comerciales fueron parte de nuestra narración desde el principio, y han sido muy increíblemente divertidos de hacer”, dijo Schaeffer. “(Para) el fan casual de Marvel, siento que los comerciales son muy accesibles de esa manera, pero debido a que son tan fieles a la época, también, para cualquiera que no sepa nada sobre Marvel, pueden existir como más color para la historia. Pero sí, son importantes. Verán a dónde van“.

Después del estreno del sexto episodio, solo quedan tres capítulos de WandaVision.