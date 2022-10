Un rumor dice que Sacha Baron Cohen sería el Mephisto de Marvel Studios

Si después de que la trama de WandaVision se resolviera con una revelación contenida en lo que había mostrado a lo largo de sus episodios y echara por tierra todas las teorías que proliferaron en internet creían que Mephisto nunca aparecería en el MCU, probablemente querrán matizar sus expectativas.

Pese a que Marvel Studios aún no se pronuncia al respecto, un nuevo rumor dice que Mephisto aparecerá pronto en el MCU y será parte de nada más ni nada menos que la serie de Ironheart. Pero eso no es lo más llamativo ya que uno de los puntos más curiosos de este reporte es que el personaje sería interpretado por Sacha Baron Cohen (Borat).

Este rumor que vincula a Baron Cohen con Mephisto y la serie de Ironheart se originó a través de Twitter por una cuenta de información del MCU que incialmente clamó que Baron Cohen sería Dormammu y posteriormente aseguró que finalmente daría vida a Mephisto.

Pero aunque eso no bastaría no si quiera para tomar en cuenta esta información, otros “filtradores” avalaron ese supuesto casting.

“Es verdad y me encanta. Casting perfecto”, indicó My Time To Shine Hello.

Todo mientras que Lizzie Hill de Cosmic Circus añadió: “No quiero ser un ‘cabalgador de colas’ aquí, pero sí, escuché, y tengo algo de confianza, que Sacha Baron Coen está involucrado con Ironheart . Creo que no es Dormammu y que los rumores de Mephisto pueden ser ciertos. El tiempo dirá”.

Según My Time To Shine Hello, Mephisto figurará en Ironheart porque el villano central de la serie, The Hood (interpretado por Anthony Ramos) “hace un trato con con un demonio para obtener su capa y sus poderes”.

Pero por ahora nada de esto está confirmado y recién podremos dilucidar qué tan verdaderos son estos rumores cuando Ironheart llegue a Disney Plus en 2023.