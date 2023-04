Una conversación con Anya Taylor-Joy sobre Super Mario: “Esta es una película hecha por fans para fans”

Tal y como se esperaba, la película de Super Mario Bros fue todo un éxito en su estreno en cines. No solo eso, logró establecerse como el mejor estreno de una película animada en la historia.

Parte importante de esa recepción tiene relación con la propia popularidad de la marca de Nintendo, y la forma en que la adaptación conecta directamente con sus fans, pero también es clave la conducción del equipo realizador del estudio Illumination y el elenco de voces. Mal que mal, la canción “Peaches” que interpreta Jack Black ya es todo un hit pop que se encumbra en los listados de popularidad.

Con lo anterior en cuenta, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz Anya Taylor-Joy, quien en la versión en inglés da voz a la princesa Peach, un personaje al que de partida define como “más empoderada” que su clásica versión de los videojuegos iniciales de Super Mario.

“Cuando se me acercaron por primera vez para interpretarla, estaba sobre la luna, muy emocionada y honrada, pero tenía una pequeña reserva la cual era que no quería hacerla a menos que ella estuviese más empoderada y fuese más 3D. Mientras la Princesa Peach es un personaje muy emblemático, creo que es más conocida por ser secuestrada y decir: ‘¡Sálvame Mario!’, Y pensé que esa sería una oportunidad desperdiciada y con suerte todos los creadores estuvieron muy a bordo con eso”. explicó la actriz.

“Así que se sintió que podíamos seguir haciendo guiños al personaje con el que la gente ha crecido y ama, mientras que al mismo tiempo la hacemos moderna y no solo una princesa, sino alguien que reina. Y dejé esta película sintiendo tan inspirada y emocionada de que ahora habrá una nueva generación que crecerá con Peach siendo de esta forma”, agregó Anya.

En esa línea, al ser consultada sobre cómo se siente con que lo anterior sea posible, la actriz simplemente recalcó que está agradecida. “¡Gracias a Dios! Me siento afortunada de estar completamente consciente de que me paro sobre los hombros de mujeres que han venido antes que yo, quienes no tuvieron esta clase de plataforma y voz, pero estoy muy agradecida por ellas, por dar la buena pelea y seguir persistiendo, porque sin ellas, no estaríamos aquí”, dijo Taylor-Joy.

“Siento que aún hay un montón de trabajo por hacer, no solo con mujeres sino que también con minorías y gente marginalizada en general, pero el hecho de que esta sea una conversación y de que yo pueda hablar con estos gigantescos estudios y decir: escuchen, quiero interpretar a la Princesa Peach de una cierta forma y que ellos me escuchen... tengo muy claro que no siempre ha sido así y me siento increíblemente privilegiada de colaborar con hombres y mujeres que piensan hacia adelante”, recalcó.

Una adaptación de videojuegos hecha por fans

Dejando en claro que el trabajo de dar voz a Peach fue una tarea de “divertimento puro” durante la grabación, Anya Taylor-Joy también destacó que la película de Super Mario sea la oportunidad de que su propia familia pueda asistir a verla en masa con niños. “El amor universal es lo que estaba buscando”, explicó sobre su elección de participar en la película.

Asimismo, considerando el historial que han tenido las películas basadas en videojuegos desde la primera adaptación live-action de Super Mario, las cuales en general son tildadas como malas películas, Taylor-Joy destacó que decidió sumarse a esta película animada por lo que representa el personaje de Nintendo.

“Lo que me atrajo principalmente fue el alcance del mundo. Mario es como, y perdonen el coloquialismo, el OG en términos de esto, creó a su propio género, ha sido amado por tanto tiempo. Pero también fue por el equipo de Nintendo e Illumination, eso no tenía precedentes y fue muy excitante, todo lo que esperaba que fuese. Todos han sido tan comprensivos, amables, tan profundamente entusiastas, que se siente como que esta es una película hecha por fans para fans”, puntualizó la actriz. “Creo que el poder ser parte de algo que que le dará tanta alegría a mucha gente es maravilloso”, agregó.

La actriz también recalcó que la tarea de doblaje le interesó porque en esa labor: “no hay nada más de lo que colgarse. Obviamente haces expresiones faciales y reaccionas físicamente en la cabina, y te filman en ello, pero al final del día es solo tu voz... y para la quinta hora de gritos dices: oh, no. ¡Por favor quédate conmigo! Así que si tenemos la oportunidad de volver con una película, deseo dar con los trucos de cómo mantener tu voz fuerte y clara”, sostuvo.

Finalmente, Anya Taylor-Joy puntualizó que Mario Kart es su juego preferido, y es lo que ha estado disfrutando desde la realización de la película, pero al mismo tiempo dejó en claro que no tuvo una conexión con los videojuegos en su niñez.

“No crecí como gamer, fui alguien que andaba mucho en los exteriores, subiéndome a árboles y cosas como esa jaja, pero lo bello de hacer esta película es que me permitió experimentar una segunda niñez, porque debido a la investigación y la tarea para la casa pude jugar videojuegos y Peach es la mejor”, agregó. “Pero estuve filmando Furios mientras hacía esto y en Australia tienen arcades grandiosos y fui a jugar mucho. Se sintió bien como un relajamiento, pero también pude llamarlo investigación laboral. ¡Fue bastante grandioso!”, recordó.

En esa línea, también planteó que se ha dado cuenta que tiene una mala coordinación con sus dedos a la hora de jugar. “Si no creciste jugando, tienes que ponerte al día, pero soy tan competitiva jaja. Me involucro tanto de forma emocional en todos los juegos, que de forma natural voy mejorando. Si me pongo a jugar y no me va bien, de inmediato quiero jugar de nuevo”, finalizó.

Super Mario: La Película ya está disponible en cines.