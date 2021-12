Una escena con un personaje de Avengers: Endgame habría sido eliminada de Spider-Man: No Way Home

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Tal y como se había anticipado Spider-Man: No Way Home no solo contó con el regreso de los personajes que han acompañado al Spider-Man de Tom Holland en sus películas en solitario, sino que también involucró la aparición de múltiples villanos y algunos cameos que conmovieron a varios fanáticos.

Pero aunque Spider-Man: No Way Home quizás no contó con todos los cameos que esperaban algunas personas, recientemente se reveló quela película también habría eliminado un guiño al resto del MCU.

Particularmente y a través de una publicación en Instagram se reveló que aparentemente Spider-Man: No Way Home habría eliminado una escena que incluía a Morgan Stark, la hija de Tony Stark y Pepper Potts.

Por ahora se desconoce qué habría involucrado esta escena ya que en la publicación que se destapó su existencia la actriz tras Morgan, Lexi Rabe, solo señaló: “La mejor noche. No mi importa que mi parte fuera cortada. Extrañaba a mi familia de Marvel. Esta película fue genial. Espero volver a grabar pronto”. Todo mientras que en la descripción se indica que el estudio pidió usar la imagen de Rabe como Morgan, por lo que quizás se podía tratar de un flashback al funeral de Tony Stark o algo por el estilo. Pero por ahora eso son solo especulaciones.

Si bien Morgan Stark apareció en varias escenas de Avengers: Endgame, la hija de Pepper y Tony no ha aparecido en las entregas más recientes del MCU y se desconoce si volverá a figurar en otra producción de Marvel Studios.