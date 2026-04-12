Matías Claro se perfila como su próximo presidente de Cruzados: su familia es ahora el mayor accionista

La estructura de propiedad de Cruzados, la concesionaria del club deportivo Universidad Católica, sufrió cambios relevantes en 2025 y ahora tendrá también modificaciones en su gobierno corporativo. El viernes, Juan Tagle, presidente durante los últimos 10 años de Cruzados, anunció su salida de la concesionaria. En su carta de despedida, dejó por escrito una de las razones de manera explícita. “Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, escribió el abogado que sumaba 16 años en la mesa.

El directorio de Cruzados lo componen once integrantes que reflejan en parte la estructura de propiedad de la sociedad anónima. Los dos vicepresidentes actuales son el exministro de Obras Públicas Hernán de Solminihac y el empresario Matías Claro Figueroa, hijo del ex presidente del Club Deportivo, Jorge Claro Mimica.

En la mesa están además Alex Harasic, Guillermo Agüero, los economistas Jaime Estévez y Aníbal Silva; el periodista Francisco Lavin Chadwick; Felipe Tisné; el ex CEO de Falabella, Pablo Turner; y el ingeniero comercial Matías Pavez. Este directorio fue electo en abril de 2025 pasado. De Solminihac y Estevez fueron propuestos por la Universidad Católica, que tiene las acciones serie B. Todo el resto, por las acciones serie A.

El reemplazo de Juan Tagle está ya en conversaciones y entre los accionistas un nombre suena por sobre otros, como suprobable sucesor: Matías Clar, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y master en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Según su biografía oficial, fue el primer gerente general de CDF (Canal del Fútbol, creado por su padre Jorge Claro, y vendido en 2018 a Turner) por más de cinco años y posteriormente director de la compañía. Desde hace 12 años es CEO de Grupo Prisma, holding que controla las empresas Eco-lógica, Redvoiss y Agrícola Santo Domingo y está en negocios fintech, inmobiliario y otros.

Su promoción como próximo presidente busca, dicen una persona al tanto de las conversaciones, busca también un recambio generacional en el directorio: en agosto del año pasado, Matías Claro cumplió 50 años. Pero además reflejará el peso en la propiedad de Cruzados. La familia Claro es hoy la mayor accionista de Cruzados. Entraron en 2022 con el 10,7% de la propiedad y al cierre de 2024 tenían el 12,3%. El salto se produjo en 2025: tras sucesivas compras, la sociedad familiar Inversiones Financieras Prisma Chile S.A. suma 21,3%.

En relación a la estructura de fines de 2024 hubo otro cambio relevante: parte de la familia Del Rio salió de Cruzados y otro grupo empresarial tomó posiciones: Horacio Pavez Aro, hijo del fundador de Sigdo Koppers y grupo Security del mismo nombre, ingresó a través de la sociedad Inversiones Lauca. Tiene ya el 9,98% y desde 2025 es representado en el directorio de Matías Pavez Busch.

Los otros socios relevantes que aparecen en la memoria son Francisco Lavin, hijo del socio de Penta, Carlos Eugneio Lavin, quien tiene 11,3%; Inversiones Auguri Dos.SpA, de Cecilia Karlezi, tiene 5,54%, y elige a Alex Harasic; y Futrono Investment SpA, de Fernando Tisné, con el 5,26%, que elige a su hermano Felipe en la mesa. Es la sangre nueva de Cruzados.