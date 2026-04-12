Hombre de 31 años muere tras ataque con arma blanca en Viña del Mar

Un hombre de 31 años falleció durante la madrugada de este domingo tras ingresar con una herida cortopunzante al Hospital Gustavo Fricke, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

Según informó el prefecto Víctor Fernández, personal de la brigada especializada concurrió hasta el recinto asistencial a solicitud del turno de instrucción y procedimiento (TIP) de Valparaíso, luego de que se reportara el ingreso de la víctima fallecida, atribuible a la acción de terceros con arma cortante.

En el lugar, detectives junto al Laboratorio de Criminalística Regional y el médico asesor establecieron que la víctima corresponde a un hombre chileno, sin antecedentes policiales, quien presentaba una herida en el muslo derecho.

Hombre de 31 años muere tras ataque con arma blanca en Viña del Mar SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

De acuerdo al examen médico criminalista, la causa de muerte sería un shock hipovolémico provocado por la laceración de la arteria femoral.

Paralelamente, personal policial se trasladó hasta el sitio del suceso, correspondiente al pasaje Los Pinos, en el sector Forestal de Viña del Mar, donde se desarrollan diversas diligencias investigativas.

Entre ellas, el levantamiento de cámaras de seguridad, el empadronamiento de testigos y la recopilación de evidencia biológica.

Todo ello, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos, así como la identidad del o los autores del delito.