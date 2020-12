Una nueva foto de The Falcon and The Winter Soldier resalta los trajes de Sam y Bucky

Todavía faltan algunos meses para el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, pero como el debut de la serie se ha prolongado por más tiempo de lo esperado debido a la pandemia, durante esta semana Disney decidió revelar una nueva foto de la próxima apuesta de Marvel Studios.

Como podrán ver a continuación, esta foto no tiene mucho contexto pero presenta a los nuevos trajes que Sam Wilson y Bucky Barnes vestirán en The Falcon and The Winter Soldier. Todo además de resaltar que, pese a que estarán juntos en estas nuevas aventuras posteriores a Avengers: Endagme, los amigos de Steve Rogers seguirían sin llevarse muy bien.

The Falcon and The Winter Soldier será protagonizada por Sebastian Stan como Bucky Barnes/Winter Soldier y Anthony Mackie como Sam Wilson/Falcon, y además contará con apariciones de Emily VanCamp como Sharon Carter, Daniel Brühl como Zemo y Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent, entre otros.

Como se anticipó en el adelanto revelado por Disney, la trama de la serie girará en torno a una amenaza que Sam y Bucky deberán frenar mientras en paralelo disputan el legado del Capitán América con los planes del gobierno de Estados Unidos.

Actualmente el estreno de The Falcon and The Winter Soldier está planificado para marzo de 2021.