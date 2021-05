Una secuela de Joker sigue en desarrollo

Como parte de su reporte sobre el plan de Warner Bros. para su nueva película protagonizada por un Superman afroamericano, en The Hollywood Reporter sostienen que el estudio tiene en carpeta realizar varios proyectos fuera de su universo central.

Uno de esos proyectos es esta iniciativa con Superman, pero el estudio también hará lo mismo con The Batman, el spin-off televisivo que se llamará Gotham PD y, por último, la secuela de Joker. Sí, la exitosa película que le valió el Oscar como mejor actor a Joaquin Phoenix.

La idea de que Warner expandirá su alcance no es nueva. De hecho, desde el estreno de Joker quedó en claro que funcionaría en su propia continuidad, lo que también involucra a la próxima película del hombre murciélago protagonizada por Robert Pattinson. El plan de Warner Bros. es impulsar a proyectos que no dependan de una continuidad ni tengan nexos con otros proyectos, pues el estudio desistió de replicar lo que tan exitosamente le funcionó a Marvel Studios.

Las películas que sí seguirán en una continuidad son todas aquellas que surgieron a partir de la idea unificada original impulsada por Zack Snyder. Eso incluye a The Flash, Wonder Woman 3, Aquaman 2, Shazam 2 y Black Adam Adam, entre otros.

Pero también ha quedado más o menos claro que The Flash actuará como una especie de reinicio suave que no solo ejecutará una especie de borrón y cuenta nueva para desligarse del plan original del Snyderverso, sino que también para dejar en claro que todo lo que hace Warner Bros es parte del mismo multiverso. Una idea que comenzó a potenciarse en la serie de televisión de The Flash en donde ya apareció Ezra Miller.

En cuanto a una secuela de Joker, la idea de concretarla comenzó casi con el estreno de la primera película. Pero hasta ahora no han existido reportes sobre el estado de avance del proyecto que seguirá la historia de Arthur Fleck, el personaje de Phoenix.