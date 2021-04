Zack Snyder aseguró que no hay otros cortes de Army of the Dead: “No tienen que ver una versión bastarda”

Independiente de lo que ocurra con la recepción de Army of the Dead ya hay una cosa segura: durante los próximos años los fanáticos de Zack Snyder no tendrán que emprender una campaña para ver a la versión original de esa película.

Como lo que pasó con Justice League, su criticado corte cinematográfico, y el lanzamiento del denominado “Snyder Cut” sin duda marcó a la carrera de Zack Snyder, desde Insider decidieron preguntarle al responsable de Man of Steel si existirá una versión del director de su nueva película de zombies para Netflix, Army of the Dead.

Snyder no dudó en aprovechar esa instancia para hacer una sutil referencia a lo que pasó con Justice League y, sin mencionar directamente a esa película, advirtió que los fanáticos podrán ver inmediatamente a su propuesta para Army of the Dead y no tendrán que soportar a otra “versión bastarda” antes.

“Esta es la película. No hay otros cortes de la película”, señaló Snyder. “No tuve que pelear con (Netflix). Fue todo lo contrario. Esta es la versión del director de Army of the Dead, por así decirlo. No tienen que ver una versión bastarda. Primero pueden ver la versión increíble”.

La edición de Justice League que fue lanzada el pasado mes de marzo no es el primer corte del director que Snyder presenta en su carrera. Después de todo, también existen versiones de ese tipo de Watchmen y Batman vs Superman.

No obstante, el denominado “Snyder Cut” llegó después de una larga campaña que aunque comenzó con el distanciamiento del director de la película debido a temas personales, también tenía que ver con la disputa que Snyder experimentó con Warner Bros durante el desarrollo de esa producción.

En ese sentido, Snyder enfatizó que su colaboración con Netflix fue positiva e incluso tachó al trabajo en Army of the Dead como una buena experiencia. Algo que evidentemente no resulta sorprendente considerando Snyder y el streaming planean construir toda una franquicia a partir de esta entrga.

“Mi equipo no ha sido más que un apoyo y una colaboración increíble y realmente una alegría. Esta fue probablemente una de mis experiencias, si no la más gratificante, que he tenido al hacer una película”, dijo Snyder.

Army of the Dead presentó un nuevo tráiler este martes y llegará a Netflix el 21 de mayo.