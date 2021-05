Zack Snyder intentó concretar otra película de 300 durante la pandemia

Mientras gran parte de sus fanáticos estaban clamando por más entregas de sus apuestas de superhéroes, Zack Snyder habría tenido la oportunidad de concretar otra secuela para una de sus películas más famosas: 300.

En el marco de una reciente conversación con el podcast “The Fourth Wall” de The Playlist, el propio director reveló que intentó concretar una tercera película de 300 durante el contexto del coronavirus. Sin embargo, su trabajo tomó otro rumbo.

“Simplemente no pude meter mis dientes en (la tercera entrega). Durante la pandemia, hice un trato con Warner Brothers y escribí lo que esencialmente iba a ser el capítulo final de 300″, contó Snyder. “Pero cuando me senté a escribirlo, escribí una película diferente. Estaba escribiendo esto sobre Alejandro Magno y se convirtió en una película sobre la relación entre Hefestión y Alejandro. Resultó ser una historia de amor. Así que realmente no encajaba como la tercera película“.

Si bien eso no era lo que se había propuesto hacer originalmente, Snyder habría quedado muy satisfecho con su idea e incluso le puso un nombre. No obstante, Warner Bros no compartió su entusiasmo.

“Pero estaba ese concepto y salió realmente genial”, agregó el director. “Se llama ‘Blood and Ashes’ (’Sangre y cenizas’) y es una hermosa historia de amor, de verdad, con la guerra. Me encantaría hacerla (Warner Bros) dijo que no ... ya sabes, no son grandes admiradores míos. Es lo que es”.

Es decir, al igual que eventuales nuevas películas de superhéroes, una tercera película de 300 no es algo que Zack Snyder esté planeando junto a Warner Bros en estos minutos y todo sigue apuntando que, aunque el director y el estudio colaboraron por varios años, su relación no está en un muy buen pie.