A lo rock star: Rolls-Royce Phantom festeja su centenario lanzándose a la piscina

El Rolls-Royce Phantom está cumpliendo 100 años y la flemática marca británica consideró que una buena forma de celebrarlo era tirando al agua un modelo que cuesta casi medio millón de dólares.

El objetivo era vincular su centenaria historia con la música, desde el rock and roll al hip hop, recordando una leyenda que no tiene sustento, pero que es tan buena que creyeron que bien vale seguir contándola.

Se cuenta que Keith Moon, el fallecido legendario baterista de The Who, lanzó un Phantom a la piscina del Holiday Inn de Flint, en Michigan, para su cumpleaños número 21. Sin embargo, algunas versiones dicen que se trató de un Lincoln Continental, aunque otras señalan que ningún vehículo terminó en el agua.

Pero esa no es la única relación del modelo con el mundo de la música y el arte. En este aniversario, la marca ha recordado su conexión con artistas como Marlene Dietrich, Elton John, John Lennon, Elvis Presley, Pharrell Williams, Snoop Dogg, Duke Ellington, Fred Astaire, Count Basie, Ravi Shankar, Edith Piaf, Sam Cooke y 50 Cent.

“Desde la época dorada de Hollywood hasta el auge del hip-hop, durante los últimos 100 años, los artistas musicales han usado Phantom para proyectar su identidad y desafiar las convenciones. Sus automóviles a menudo se convirtieron en íconos por derecho propio, con un lugar duradero en la historia de la música moderna. Esta conexión duradera nos recuerda que Rolls-Royce y las personas extraordinarias que forman parte de la historia de la marca están unidas por una ambición: hacer sentir su presencia”, asegura Chris Brownridge, Director Ejecutivo, Rolls-Royce Motor Cars.