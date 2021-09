¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de Países Bajos?

Luego del fiasco del domingo pasado en el Gran Premio de Bélgica -donde producto de la lluvia, la organización determinó que se retrasara en tres horas la largada y que luego los autos dieran apenas tres vueltas con auto de seguridad- este fin de semana sí parece ser el retorno definitivo de la emoción. Después de 36 años, el Circuito de Zandvoort albergará nuevamente el Gran Premio de Países Bajos, uno al que Lewis Hamilton, líder de la tabla de pilotos, y el local Max Verstappen, su escolta, llegan separados por apenas tres puntos.

Fuera de lo deportivo, la 13ª parada del calendario tiene como ingrediente precisamente que Verstappen correrá en casa. El Nº 1 de Red Bull contará con el enorme apoyo de la llamada Armada Naranja, la fanaticada tulipán, que no duda en tomar partido por el joven de 23 años y que tiene en la mira a su gran rival en la lucha por ser campeón, el británico Lewis Hamilton.

“No creo que dependa de mí decir: ‘no pueden abuchear’ porque yo no soy ellos y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo yo en la pista. Pero estoy seguro de que la mayoría está aquí solo para ver un gran fin de semana de carreras. Por supuesto, algunos abuchearán, pero no puedo decidir por ellos. Podría decir: ‘No puedes hacer esto’, pero ¿de verdad me van a escuchar? Solo espero que pasen un buen fin de semana”, dijo Verstappen al ser consultado por la prensa respecto de la incómoda atmósfera que vivirá en Zandvoort el siete veces campeón de F1.

El Circuito de Zandvoort, ubicado en la provincia de Holanda Septentrional, fue inaugurado en 1948 y dos años más tarde albergó el primer Gran Premio de Fórmula 1. Eso sí, antes de su construcción, Zandvoort ya era utilizado para pruebas motorsport, incluso antes del estallido de la II Guerra Mundial.

En un inicio tenía una extensión de 4.193 metros, lo que se ha ido modificando hasta llegar a la configuración actual de 4.259 metros. El trazado se corre en el sentido de las manecillas del reloj y tiene 14 curvas: nueve a la derecha y cinco a la izquierda. Hay 7,92 metros de diferencia entre los puntos más alto y el más bajo de la pista. El Gran Premio de Países Bajos 2021 se disputa a 72 vueltas.

El último podio

Zandvoort fue una fecha habitual de la Fórmula 1 hasta 1985, año en que hospedó por última vez del rugir de los Fórmula 1. De esta forma, el piloto que tiene aún hoy el título de ser el último ganador en Países Bajos, es nada menos que Niki Lauda. El austriaco tricampeón del mundo venció allí a los mandos del McLaren MP4/2B de motor V6. Segundo fue el francés Alain Prost, a la postre campeón de la temporada 85, también en un McLaren; mientras que en tercer lugar remató Ayrton Senna, en aquel entonces en un Lotus. Un podio con clase, ¿no?

Horarios del Gran Premio de Bélgica

Sábado 4 de septiembre

Entrenamientos libres 3: 7.00 h de Santiago y Magallanes

Clasificación: 10.00 h de Santiago y Magallanes

Domingo 5 de septiembre

Carrera: 10.00 h de Santiago y Magallanes

Dónde verlo

Fox Sports, ESPN y suscripción de streaming F1 TV