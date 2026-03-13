SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Amalfi Spider: un Ferrari para manejar sin techo

    El nuevo modelo de la casa de Maranello incorpora un motor V8 biturbo de 640 hp, techo de lona que se abre en 13,5 segundos y una configuración 2+ orientada al uso cotidiano.

     

    Ferrari tiene nuevo descapotable. Se llama Amalfi Spider y tiene un motor V8 ubicado en posición central-delantera, con el que la marca busca destacar a través del desempeño, la elegancia y la comodidad, ya sea para moverse dentro de la ciudad o en una escapada.

    El modelo incorpora un V8 biturbo de 640 caballos de fuerza, capaz de ofrecer una respuesta inmediata en distintas condiciones de manejo. A esto se suman sistemas electrónicos que apuntan a mejorar el control del vehículo, como el sistema de frenos “brake-by-wire” y el ABS Evo, que ajusta la frenada según el nivel de adherencia del camino.

    La propuesta de Ferrari con este modelo es ofrecer la experiencia de conducción deportiva característica de la marca, pero con un enfoque que permita usar el auto más allá de ocasiones puntuales. Con el techo abajo, el contacto directo con el entorno y el sonido del motor pasan a ser parte central del recorrido.

    Uno de los elementos clave del modelo es su techo de lona, disponible en telas técnicas o configuraciones a medida. El mecanismo permite abrirlo o cerrarlo en 13,5 segundos y puede accionarse incluso en movimiento, hasta 60 km/h.

    Cuando está plegado, el sistema ocupa apenas 220 milímetros de espesor, lo que deja espacio para el equipaje: el maletero ofrece 255 litros con el techo cerrado y 172 litros cuando está abierto. Esa capacidad busca facilitar escapadas de fin de semana o viajes cortos.

    El material del techo tiene cinco capas, lo que entrega aislamiento térmico y acústico similar al de los modelos Ferrari con techo rígido retráctil.

    Cabina centrada en el conductor

    El interior mantiene la disposición “dual cockpit”, que separa visualmente los espacios del conductor y el acompañante. El volante recupera botones físicos y vuelve el clásico botón de encendido, un detalle valorado por quienes siguen la historia de la marca.

    La pantalla central integrada organiza la información principal del vehículo y los controles se diseñaron para operar de forma intuitiva, incluso durante una conducción exigente.

    El formato 2+ permite incorporar asientos traseros que pueden utilizarse para niños o para aumentar la capacidad de carga. En el respaldo de esa segunda fila se integra además un deflector de viento que reduce las turbulencias cuando el auto circula sin techo.

    El Amalfi Spider mantiene las proporciones del coupé en el que se basa. Su silueta fluida y el capó largo marcan la presencia del motor V8, mientras que en la parte trasera destaca un alerón activo con tres posiciones que se adapta a la velocidad del auto.

    Las llantas forjadas y detalles en fibra de carbono completan una estética deportiva, en una línea que combina superficies limpias con volúmenes marcados.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosFerrariAmalfi Spiderautos deportivosautos de lujodescapotables

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Lo más leído

    1.
    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast
    Chile

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación
    Negocios

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin
    El Deportivo

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin

    ¿Haaland a LaLiga? Candidatos a la presidencia del Barcelona prometen fichar a la figura del Manchester City

    Pifias, insultos y banderas en su contra: el hostil recibimiento al Dibu Martínez en Francia

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital
    Mundo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta