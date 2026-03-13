Amalfi Spider: un Ferrari para manejar sin techo

Ferrari tiene nuevo descapotable. Se llama Amalfi Spider y tiene un motor V8 ubicado en posición central-delantera, con el que la marca busca destacar a través del desempeño, la elegancia y la comodidad, ya sea para moverse dentro de la ciudad o en una escapada.

El modelo incorpora un V8 biturbo de 640 caballos de fuerza, capaz de ofrecer una respuesta inmediata en distintas condiciones de manejo. A esto se suman sistemas electrónicos que apuntan a mejorar el control del vehículo, como el sistema de frenos “brake-by-wire” y el ABS Evo, que ajusta la frenada según el nivel de adherencia del camino.

La propuesta de Ferrari con este modelo es ofrecer la experiencia de conducción deportiva característica de la marca, pero con un enfoque que permita usar el auto más allá de ocasiones puntuales. Con el techo abajo, el contacto directo con el entorno y el sonido del motor pasan a ser parte central del recorrido.

Uno de los elementos clave del modelo es su techo de lona, disponible en telas técnicas o configuraciones a medida. El mecanismo permite abrirlo o cerrarlo en 13,5 segundos y puede accionarse incluso en movimiento, hasta 60 km/h.

Cuando está plegado, el sistema ocupa apenas 220 milímetros de espesor, lo que deja espacio para el equipaje: el maletero ofrece 255 litros con el techo cerrado y 172 litros cuando está abierto. Esa capacidad busca facilitar escapadas de fin de semana o viajes cortos.

El material del techo tiene cinco capas, lo que entrega aislamiento térmico y acústico similar al de los modelos Ferrari con techo rígido retráctil.

Cabina centrada en el conductor

El interior mantiene la disposición “dual cockpit”, que separa visualmente los espacios del conductor y el acompañante. El volante recupera botones físicos y vuelve el clásico botón de encendido, un detalle valorado por quienes siguen la historia de la marca.

La pantalla central integrada organiza la información principal del vehículo y los controles se diseñaron para operar de forma intuitiva, incluso durante una conducción exigente.

El formato 2+ permite incorporar asientos traseros que pueden utilizarse para niños o para aumentar la capacidad de carga. En el respaldo de esa segunda fila se integra además un deflector de viento que reduce las turbulencias cuando el auto circula sin techo.

El Amalfi Spider mantiene las proporciones del coupé en el que se basa. Su silueta fluida y el capó largo marcan la presencia del motor V8, mientras que en la parte trasera destaca un alerón activo con tres posiciones que se adapta a la velocidad del auto.

Las llantas forjadas y detalles en fibra de carbono completan una estética deportiva, en una línea que combina superficies limpias con volúmenes marcados.