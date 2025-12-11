Audi celebra medio siglo de su icónico motor de cinco cilindros

En 1976, Audi presentó por primera vez un motor que terminaría convirtiéndose en parte esencial de su ADN: el cinco cilindros. Debutó en el Audi 100 de segunda generación, un modelo que necesitaba algo más que los cuatro cilindros disponibles en la época. La solución fue un bloque basado en el concepto EA 827, que con 2.144 cc entregaba 136 HP y abría paso a una era completamente nueva para la marca.

Ese primer paso dio inicio a una serie de desarrollos que incluyeron versiones turbocargadas, motores diésel y configuraciones que terminarían dominando tanto la calle como la competencia.

La era Quattro y el mito del rally

2.5 litre five cylinder TFSI engine AUDI AG

El punto de quiebre llegó en 1980 con el legendario Audi Quattro. Equipado con turbo, intercooler y tracción total permanente, el modelo ofrecía 200 Hp y un desempeño que lo llevó a conquistar el Campeonato Mundial de Rally en 1982 y 1983. En paralelo, lanzó el Sport Quattro, que con 306 Hp se transformó en el auto alemán más potente homologado para la calle en su época.

La historia siguió escribiéndose en 1987, cuando Walter Röhrl ganó Pikes Peak al volante del brutal Sport Quattro S1 (E2), un monstruo de casi 600 Hp que consolidó la reputación del cinco cilindros como uno de los motores más influyentes del automovilismo.

El regreso y el presente

Tras un período en que los V6 tomaron protagonismo, el cinco cilindros volvió en gloria y majestad en 2009 con el TT RS, inaugurando una nueva etapa marcada por 2.5 litros, turbo, inyección directa y hasta 360 Hp. Desde ahí, el motor se extendió a modelos como el RS 3 y el RS Q3.

DEJAN SOKOLOVSKI

La generación actual, estrenada en 2016, llevó el desempeño a un nuevo nivel: 400 Hp y 500 Nm de torque. Ese mismo corazón impulsa hoy al Audi RS 3, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar hasta 290 km/h con los paquetes opcionales.

El sonido que define a un Audi

Parte del estatus de culto del cinco cilindros está en su sonido. Su secuencia de encendido 1-2-4-5-3 le otorga un ritmo único, grave y cargado de carácter. Audi ha trabajado ese sello con sistemas de escape de apertura variable que, en modos como Dynamic o RS Performance, permiten escuchar toda la personalidad del motor.

Tecnología, ligereza y fabricación artesanal

DEJAN SOKOLOVSKI

El actual 2.5 TFSI combina turbo, inyección dual y el sistema Audi valvelift para optimizar potencia y eficiencia. Su construcción ligera, con cárter de aluminio, cigüeñal hueco y camisas de plasma, ayuda a mantener el peso en torno a los 160 kilos.

Su producción se realiza a mano en la planta de Győr, Hungría, donde especialistas ensamblan el motor en 21 estaciones antes de enviarlo a Ingolstadt, lugar donde finalmente se une al Audi RS 3 para completar el proceso.