    Presentan los detalles del Red Bull con que Ford vuelve a la F1

    La escudería dio a conocer los detalles de su bólido para 2026 en la ciudad natal de su nuevo encargador del motor, que vuelve a la Fórmula Uno tras 22 años.

     
    The Blue Oval on the new Oracle Red Bull Racing livery is a testament to the dedication of engineers in Dearborn and Milton Keynes.

    Detroit, la histórica capital del motor en Estados Unidos, fue el escenario elegido por Red Bull Racing para mostrar el diseño del RB22, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

    El lanzamiento estuvo marcado por los detalles que marcarán su alianza con Ford, que retorna al “Circo” después de su salida de Jaguar en 2004. De ahí el cambio en el tono del azul del auto, ahora uno con estilo retro, y también el de la ropa del equipo, más claro y así más cercano al color que identifica al gigante de la industria automotor.

    Getty Images

    El RB22 luce un azul brillante que recuerda a los Red Bull de comienzos de la década de 2010. Una decisión que no pasó desapercibida para el tetracampeón Max Verstappen, quien valoró el cambio estético.

    “Está mucho mejor. Llevaba tiempo pidiéndolo, así que está genial. Me gusta el brillo, me gusta el azul, es mi color favorito. También me gustan los bordes del logo de Red Bull, han vuelto. Se ve mucho más fresco”, comentó el piloto neerlandés.

    El cambio cromático también se trasladó a los uniformes del equipo, con un tono que remite a la identidad histórica de Ford.

    Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool

    Ford vuelve tras 22 años

    La presentación en Detroit tuvo un fuerte contenido simbólico. Ford regresa a la Fórmula Uno luego de 22 años, esta vez como socio técnico y de marca de Red Bull para el desarrollo de la unidad de potencia, reemplazando a Honda.

    “Hace 125 años, mi bisabuelo Henry Ford ganó una carrera aquí, en Detroit, lo que ayudó a impulsar la creación de Ford Motor Company, y esta noche honramos ese legado”, señaló William Clay Ford Jr., presidente de la firma estadounidense.

    Joe Gall / Red Bull Content Pool

    Junto a Verstappen estuvo su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar.

    En el mismo acto se presentó el diseño del Racing Bulls para 2026, con Liam Lawson y Arvid Lindblad.

    La temporada que comenzará en marzo, en Australia, estará marcada por un nuevo reglamento: autos más pequeños y livianos, motores híbridos distintos y aerodinámica activa.

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

