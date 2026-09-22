Baic firma acuerdo con Hertz para sumarse a su flota de rent a car

En su proceso de ampliar su presencia en el mercado chileno, BAIC suma un nuevo canal de contacto con los consumidores a través del segmento Rent a Car. La marca acaba de concretar un acuerdo comercial con Hertz, una de las principales compañía de arriendo de vehículos del país, que incorpora una nueva flota de modelos de la marca a su oferta.

La alianza contempla unidades de los modelos BJ30, X55 y U5 Plus, configurando un mix que responde a distintas necesidades de movilidad y que incorpora atributos como tecnología, equipamiento, seguridad y confort.

¿Qué dicen del acuerdo?

“Esto representa un paso muy importante para BAIC, ya que nos permite seguir expandiendo nuestra presencia en el mercado y, al mismo tiempo, acercar nuestros vehículos a nuevos usuarios. La incorporación de esta nueva flota a Hertz refleja la confianza en nuestra propuesta y nos permite poner a disposición modelos que combinan tecnología, seguridad y confort, entregando una experiencia de movilidad acorde con las necesidades de nuestros clientes”, aseguró Erick Merino, gerente de Flota y Electromovilidad del Grupo Automotriz Magna.

Mientras que para Hertz, la incorporación de esta flota “diversifica nuestra flota con vehículos de excelente usabilidad, total conexión y confort, transformando la experiencia de viaje de nuestros clientes”, tal como afirmó Juan Pablo Gutiérrez, gerente general de Hertz.

¿Cuáles son los modelos de Baic disponibles en Hertz?

El BJ30 es el modelo que abre la Serie BJ, la familia de la marca orientada a quienes buscan combinar capacidades fuera del asfalto con confort y tecnología. Con 4.730 mm de largo, 1.910 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.820 mm, ofrece espacio para cinco ocupantes y una distancia al suelo de 215 mm.

En tanto, el X55 se posiciona como un SUV de enfoque deportivo y tecnológico, con una propuesta orientada al rendimiento, el diseño y la conectividad. Sus dimensiones -4.620 mm de largo, 1.886 mm de ancho y 1.680 mm de alto- se complementan con una distancia entre ejes de 2.735 mm y un maletero de 350 litros. Todas sus versiones incorporan un motor 1.5 turbo de 185 Hp y 305 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DCT de siete velocidades.

Por último, el U5 Plus completa la nueva flota con una propuesta enfocada en la eficiencia, el confort y la funcionalidad. Este sedán mide 4.660 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.480 mm de alto, mientras que sus 2.670 mm de distancia entre ejes favorecen la habitabilidad interior. A esto se suma un maletero de 430 litros. El modelo incorpora un motor 1.5 de 111 Hp y 142 Nm de torque, disponible con transmisión manual de cinco velocidades o automática CVT, según versión.