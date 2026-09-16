El Haval H7 MAX llega a plantar cara entre los SUVs grandes electrificados

Great Wall Motors (GWM) es al día de hoy, la marca china más vendida en Chile. Con más de 10 mil unidades vendidas este año y un 5,0% de market share, se ubica séptima en el ranking general del mercado nacional. Tiene un portafolio de productos robusto, en el que se incluye su submarca Haval, la que la cual hoy estrena novedades.

Se trata del nuevo GWM Haval H7 Max, un SUV grande, de look y aptitudes off-road, y disponible con dos opciones mecánicas híbridas (HEV y PHEV). Hasta por lo menos principios de 2027, convivirá en la gama con el H7 estrenado en 2025 (en versiones híbrida y a gasolina).

“Con el Haval H7 Max damos un nuevo paso en la evolución de nuestra oferta en Chile. Es un modelo que refleja cómo GWM está integrando electrificación y nuevas tecnologías sin dejar de lado atributos que siguen siendo relevantes para nuestros clientes, como la versatilidad, el espacio, la seguridad y las capacidades para enfrentar distintos tipos de terreno”, señala Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

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Bajo un lenguaje de diseño geométrico que la marca denomina “boxy”, luce una silueta robusta, de líneas rectas y que busca transmitir su carácter aventurero y moderno. En el frontal incorpora faros led y una máscara de grandes dimensiones, elementos que refuerzan su presencia en el camino.

La propuesta exterior se complementa con llantas de aleación de 19”, barras de techo, techo panorámico con apertura y cortina eléctrica, espejos laterales con ajuste, plegado eléctrico, desempañador y memoria, además de luces traseras led y una rueda de repuesto de tamaño completo con cubierta ubicada en el portalón.

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Respecto a sus dimensiones, alcanza los 4.800 mm de largo, 1.950 mm de ancho y 1.843 mm de alto. Anota una distancia entre ejes de 2.738 mm, mientras que el despegue del suelo es de 218 mm.

Tiene una capacidad de carga de 586 litros, que puede aumentar hasta 1.404 litros con los asientos traseros abatidos.

Adentro ofrece un habitáculo espacioso, tecnológico y bien equipado, con materiales premium y terminaciones de alta calidad. Al frente, cuenta con una pantalla táctil de 15,6”, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y un panel de instrumentos digital de 12,3”.

También incluye cargador inalámbrico para celulares de 50 W; climatizador bizona con salidas para las plazas traseras; enchufe de 220 V, con una capacidad de 400 W en la versión HEV y de 1.200 W en la PHEV; sistema de audio de nueve parlantes con subwoofer; cortinas para las plazas traseras; volante calefaccionado y tapizado en ecocuero.

A esto se suman asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, mientras que el del conductor incorpora además memoria y función de bienvenida.

En seguridad, el GWM Haval H7 Max incorpora seis airbags, asistente de partida en pendiente, control de descenso, monitor de presión de neumáticos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistema de cámaras 360° de alta definición con chasis transparente y sistema de estacionamiento asistido. La versión PHEV agrega, además, un Head-Up Display de 9”.

A lo anterior se suman más de 20 asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas control crucero inteligente, frenado automático de emergencia , alerta de colisión frontal y trasera, monitor de punto ciego, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y luces altas inteligentes, entre otras.

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HEV o PHEV

Las dos versiones del Haval H7 MAX utilizan un tren motriz compuesto por un motor turbo de 1.5 litros, asociado a dos motores eléctricos —uno ubicado en el eje delantero y otro en el trasero—, una transmisión automática 4 DHT y un sistema de tracción integral (4WD) con bloqueo de diferencial trasero.

El motor de combustión genera 147 Hp y 240 Nm de torque, mientras que el propulsor eléctrico delantero desarrolla 107 Hp y 170 Nm. El motor eléctrico trasero, en tanto, entrega 201 Hp y 350 Nm de torque. En conjunto, el sistema alcanza una potencia total combinada de 359 Hp y un torque máximo de 760 Nm.

En el caso de la variante HEV 4WD Deluxe, esta cuenta con una batería de litio ternaria de 1,53 kWh y un sistema híbrido autorrecargable. La variante PHEV 4WD Deluxe, por su parte, utiliza una batería de litio-ferrofosfato de 19,09 kWh y la tecnología Hi4.

Esta última cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 85 kilómetros según el ciclo NEDC y un rango total de hasta 930 kilómetros. Su batería, en tanto, puede cargarse del 30% al 80% en aproximadamente 24 minutos utilizando un cargador de 50 kW.

El apartado técnico se completa con una carrocería monocasco, suspensión delantera independiente tipo McPherson, trasera Multi-Link, frenos de disco en las cuatro ruedas y dirección asistida eléctricamente. Además, incorpora siete modos de conducción: Normal, Eco, Sport, Nieve, Barro, Arena y 4WD.

El nuevo GWM Haval H7 Max está disponible con un precio de $27.490.000 para la versión HEV 4WD Deluxe y de $30.990.000 para la PHEV 4WD Deluxe, valores que incluyen bonos de marca y financiamiento.

Su garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y de 8 años o 160.000 kilómetros para el sistema de hibridación, lo que ocurra primero en ambos casos.